楊祐寧認老婆Melinda比他時尚　自封靜奢風與楊謹華逛Tory Burch新店

記者鮑璿安／台北報導

紐約品牌Tory Burch新光三越信義A8專門店開幕，今（17日）舉辦暨秋冬系列預覽，邀請楊謹華、楊祐寧出席，兩人演繹簡潔美感的新裝，正中時下的Quiet Luxury「靜奢風」，楊祐寧更透露老婆Melinda是自己的時尚老師，傳授許多流行新名詞給他，自己則推薦Tory Burch的大尺寸黑色托特包款，直言打破了男生包款的刻板印象。

▲楊謹華（左）、楊祐寧Tory Burch 帶逛新光三越信義A8專門店。（圖／品牌提供）

▲楊謹華演繹黑白無袖洋裝搭配Eleanor紅色單肩包 。（圖／品牌提供）

楊謹華演繹黑白無袖洋裝搭配Eleanor紅色單肩包，她說自己本身就很喜歡品牌，「我覺得對品牌的第一印象就是包包，是很多人踏入時尚領域的入門款，非常好搭配。」她則認為今日穿著可休閒又可正式，特別是加了網襪的小細節，整體味道就不太一樣了。





▲楊祐寧以寬大的皮衣呼應最新T Monogram Black系列迷你托特包 。（圖／品牌提供）

楊祐寧以寬大的皮衣呼應最新T Monogram Black系列迷你托特包，他更說今天有種時下流行的Quiet Luxury風格，也就是低調的奢華，楊祐寧也不免俗表示，自己有很多時尚知識和新詞匯其實是從老婆Melinda那裡學來的，笑稱老婆比他還時尚，再加上Melinda今年2月才受邀參加紐約時裝周Tory Burch大秀，讓楊祐寧對品牌更加熟悉了，他對此表示：「我覺得她這次去時裝周的意義很大，因為她大學就是學習fashion design，以前去時裝周是要在門口碰運氣買門票，那對她而言已經最高殿堂，她回台就跟我分享了很多。」楊祐寧此次逛店也不忘為老婆物色禮物，表示自己看中了一款小的手提包款很適合太太。

▲Tory Burch 新光三越信義A8精品店開幕，（圖二）推薦單品T Monogram 系列包款 。（圖／品牌提供）

Tory Burch 新光三越信義A8精品店開幕，店內以橡木、藤編、黃銅等元素營造居家氛圍，值得矚目的是本季T Monogram 以中性魅力登場，富有辨識度的滿版刺繡印花注入水桶包、手提包以及托特提袋上，賦予日常豐富變化性。

▲黑白圓點Snapshot相機包獨賣 。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs秋冬融合空氣感和運動風格 。（圖／品牌提供）

同時Marc Jacobs於新光三越信義新天地A8館開立全新概念店，目前提供全新2023秋冬系列，本季以空氣澎鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋為主打特色，此外獨賣包款為黑白圓點迷你St. Marc包以及黑白圓點Snapshot相機包，更能融入日常搭配。