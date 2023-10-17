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微風信義3店周慶10／19開跑50新品牌迎客　首6日推「滿千送百再加碼」

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▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲微風信義3館2023年周年慶目標30億元，執行常董岡一郎（中）站台記者會。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

信義區本周四（10／19），將迎來8間百貨周年慶首日，微風信義、南山與松高3館今（10／17）也公布優惠內容，除個類別商品滿額回饋之外，以往首4日的聯名卡加碼，今年更延長為首6日，延續促銷力道，而信義3館今年則有50個新品牌進駐，要讓消費者準備買新貨。

▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲微風南山獨家LOEWE Goya橄欖綠亮面納帕小羊皮肩背包，價格店洽。（圖／業者提供）

10／19是信義區百貨周年慶重頭戲，包括新光三越信義新天地4館、微風3館加上A13信義遠百全部同日開跑，加起來有數千個品牌優惠，加上滿額回饋、加碼促銷、卡友禮與來店禮等優惠齊飛，微風旗下3館也推出回饋、抽獎與換點活動。

微風信義3館「寵粉時尚周年慶」從10／19至11／6登場，微風信義高級珠寶滿3萬元贈15000點（約1500元）；國際精品滿1萬元贈1萬點；名品服飾、時尚生活滿5,000元送5000點；香氛保養、化妝品、運動名品滿3,000元送3000點。

微風南山高級珠寶、3C消費滿3萬元送15000點（約1500元）；國際精品消費滿1萬元送1萬點；生活家電滿1萬元送5000點；流行名品滿5,000元送5000點；香氛保養、atré（不含餐飲）滿3,000元送3000點。微風松高時尚家居滿1萬元贈5000點；全館部分品牌消費滿3000元送3000點。以上回饋首6日使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡，於指定館別單筆消費達指定區域門檻，再加贈1000點。

▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲微風信義獨家Molton Brown 島木黑椒淡香水 100ml，售價 3,580元；GUERLAIN 琥珀菸草淡香精，價格店洽。（圖／業者提供）

而周年慶期間會員於3館消費單筆滿6,000元，即可參加10萬元長榮航空機票抽獎，另APP新增「點數兌換專區」，可利用加購價或點數免費換的方式，兌換馥蘭朵集團精品溫泉、花蓮秧悦美地一泊一食、苗栗寨酌然野奢庄園奢華露營住宿或長榮航空哩程。

▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲微風信義獨家Valextra ISIDE MINI COSMO手提肩背包 推薦價138,000元；微風南山獨家DSQUARED2 80年代舞會洋裝，價格店洽。（圖／業者提供）

▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲微風松高JORDAN-W AIR JORDAN XXXVIII WNBA，售價7,200元。（圖／業者提供）

▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）▲微風信義3館2023年周年慶。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲微風南山Breeze Super長野麝香葡萄6串木箱禮盒，售價8,000元；松露之家布里起司，售價6,000元。（圖／業者提供）

微風今年周慶迎來疫後最大改裝潮，信義3館有超過50個新品牌進駐，其中12家是全台獨家，包括Bottega Veneta、GIVENCHY、Philipp Plein、AMIRI、DSQUARED2、Molton Brown、Ground Y、SCENTASIA等，另有GUERLAIN高訂系列期間限定精品店、Van Cleef & Arpels珠寶花園香氛PINKSELFIE、ONITSUKA TIGER等獨家店型。而微風松高從去年陸續進駐MUJI、宜得利、Lululemon等旗艦大店策略奏效，雙十連假整體業績比未改裝前多30%成長，在今年周慶也預計可達2億元目標。

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲新光三越信義新天地周年慶即將開跑。（圖／記者李薇攝）

新光三越台北信義新天地也即將在10／19至11／1開跑，單館累計滿5000元送5000點，化妝品滿2000元送2000點，其中，精品彩妝尤其是粉底、口紅單品更是擁有漂亮表現，最高有雙位數成長，新光三越商品部副總經理歐陽慧也指出，預估今年業績可以達到63億，成長1%。

▲新光三越,周年慶,LANCOME,雅詩蘭黛,赫蓮娜,保養,彩妝,DIOR,CHANEL,YSL。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

▲單館累計滿5000元送5000點，化妝品滿2000元送2000點。（圖／記者李薇攝）

A13信義遠百周年慶從10／19至11／7開跑，推出首12日1樓國際精品消費滿1萬元送1,000元抵用券；化妝品、內睡衣消費滿2,000元送200元抵用券；百貨服飾消費滿5,000元送500元抵用券。首12日APP會員大家電消費滿1萬元送1,100元抵用券。

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關鍵字：

微風, 信義, 周年慶, 週年慶, 南山, 松高, 新光三越, A13遠百

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