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白髮狂冒快吃！營養師教「抗白髮飲食」多吃6食物＋改掉1件事

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▲▼營養師教吃6種食物抗白髮 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲營養師表示，適當補充營養有助於改善、預防白髮情況。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@haeny_gram

明明年紀不大卻一直長白髮？越來越多人年紀輕輕就開始有狂冒白髮的困擾，知名營養師高敏敏就指出，長白髮不僅跟壓力有關，營養不足、生活中的不良習慣也會導致白髮提早現身、快速生長。她也分享「良好的生活習慣＋飲食均衡＋保持好心情」，就是最佳養髮秘訣，建議可多攝取以下6類食物，補充所需營養素，幫助預防、減緩白髮冒出的速度，恢復烏黑亮麗秀髮。

▲▼營養師教吃6種食物抗白髮 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃優質蛋白質

蛋白質是頭髮最重要的基底，「酪胺酸」更是黑色素的原料。像是雞蛋、雞胸肉、鮭魚、豆製品等豆魚蛋肉食物都是很推薦的優質蛋白質食物。

＃維他命B群

維他命B群是幫助能量代謝的維生素，壓力大容易流失，如果缺乏維他命B1、B2、B6、B12，容易有早發性白髮。推薦可從綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽等食物來補充維他命B群。

▲▼營養師教吃6種食物抗白髮 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃維他命E

維他命E可幫助抗氧化、減少壓力性白髮，推薦可從芝麻、堅果、好油等來補充。

＃礦物質鋅

鋅是合成黑色素的重要原料之一，可從牡蠣、蝦、肉類等食物來補充。

＃鐵質

鐵將氧氣運送全身，促進頭髮健康生長，推薦可從像是豬血、鴨血、紅莧菜、豬肝等食物來補充。

▲▼營養師教吃6種食物抗白髮 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃礦物質銅

銅是生成黑色素的必要原料，像是可可豆、黃豆等都是很推薦可以補充的食物。

＃避免抽煙、喝酒

長期抽煙喝酒的人，易讓體內自由基偏高，會破壞黑色素、影響毛髮黑色素生成、甚至破壞毛囊細胞，造成白頭髮產生、掉髮的症狀。

▲▼營養師教吃6種食物抗白髮 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

最後高敏敏也提醒，建議要多活動提高代謝率、放鬆心情，因爲新陳代謝降低、身體循環差、壓力過大等也都會影響頭皮血液循環，影響毛囊中製造黑色素的細胞，白頭髮就會開始增多。

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