黛珂「紫絲帶」助受暴婦女、歐舒丹護手霜全額收入捐全球視力保健

記者曾怡嘉／綜合報導

年末將至，近來不少品牌投身慈善，推出限定商品將所得捐出，拋磚引玉幫助需要的人，像是黛珂的紫絲帶活動，用作幫助台灣受暴婦女用，而歐舒丹的公益護手霜，將用於國際視力保健防治計畫。

黛珂為實現「對女性零暴力社會」的願景，發起紫絲帶活動，希望善盡企業的力量，喚起所有消費者重視家暴問題，並盡一己之力幫助受害者。

▲黛珂 超微導全能修護精粹 2023紫絲帶限定組，4,300元。（組合內容：超微導全能修護精粹75ml、超微導全能修護霜 20g、超微導全能亮眼精粹 8ml）

11月期間黛珂將發行明星商品系列所組成的「黛珂 超微導全能修護精粹 2023紫絲帶限定組」，獲得的部分所得捐贈予NPO組織「現代婦女基金會」，用做幫助台灣受暴婦女之用，希望藉此拋磚引玉，讓更多人能共同倡議與響應。

根據統計，2020年全球有超過11億的視障人士，約有10億人需要專業的眼睛照護，然而其中有90%的視力問題及失明是可以治療或預防的。今年歐舒丹以歐舒丹基金會的名義限量推出「乳油木紓壓香氛公益護手霜」，將100% 銷售所得投入幫助開發中國家孩童對抗可預防之失明，目標希望至 2025年，會有 2,000 萬人受惠國際視力保健防治計畫。

▲歐舒丹 乳油木紓壓香氛公益護手霜，30ml，400元。

歐舒丹今年選用療癒紓壓香氛注入乳油木護手霜中，純淨天然的配方，高達97%的天然有機成分，蘊含20%乳油木果油，更添加千葉玫瑰花水、向日葵籽油、杏仁油及椰子油，療癒舒緩的薰衣草柑橘調更是能讓身心寧靜。