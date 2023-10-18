試・開箱／VALENTINO沙漠玫瑰粉唇頰露好仙！NARS零廢色眼影可甜可鹹

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

彩妝多重質地變化以及色彩光影的搭配，總是相當有趣，令人著迷，以下就盤點多款近期大勢的厲害單品，值得試色玩妝。

＃VALENTINO 柔霧唇頰露，售價1550元

才剛剛登台就狂吸粉絲掃貨的VALENTINO這次再度推出唇頰露，霧感的質地塗抹起來相當輕薄，水狀質地一抹就會幻化成粉霧狀，不僅定色效果很好，更有持色功能，同時不會染唇難卸，淡雅的色調一點點就可以打造細緻好氣色。

＃NARS 流金夜閃派對9色眼彩盤，售價1950元

「妳就該成為派對中的全場焦點！」就跟品牌創辦人兼創意總監FRANÇOIS NARS所說的一樣，這次NARS就推出絕美的聖誕彩妝，以燦爛的流金夜閃為主題，將一貫的黑色包裝換成白色，上面搭配金色LOGO簡直美出新天際，更強的是裡面9格配色絕對可以稱得上完美，要自然妝感有大地色、要派對性感也有紅色調，完全可甜可鹹的「眼影天花板」。

＃ARMANI 設計師訂製綻色眼彩露，售價1400元

ARMANI向來以高級訂製服的秀場為靈感，延伸出許多彩妝單品，全新的眼彩露當然也不例外，把2023年時尚秀場上的閃耀星河為概念，細緻閃耀華麗的布料，運用到眼彩上，一抹立刻展現出閃閃發亮的細緻光澤，更強的是如同雪紡紗一般覆蓋在雙眼，輕柔帶妝一整天不積線。