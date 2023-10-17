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泰勒絲約會新歡戰袍好辣　馬甲、透視裝全出籠

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▲▼ 泰勒絲與男友凱爾西 。（圖／CFP）

▲西洋樂天后泰勒絲（右）與凱爾西公開牽手認愛。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

西洋樂天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球球星凱爾西（Travis Kelce）9月底爆緋聞，直至上周末兩人一同參加派對，在媒體前高調手牽手才正式認愛，隔天兩人又一起共進晚餐，感情甜蜜蜜，泰勒絲約會穿搭不馬虎，盡顯傲人曲線的馬甲、透視裝與迷你裙都是她的約會戰袍，相當吸睛。

▲▼ 泰勒絲與男友凱爾西 。（圖／CFP）
▲凱爾西牽泰勒絲下車，展現紳士風度。（圖／CFP）

泰勒絲與凱爾西高調放閃的第一晚，她穿著Versace黑色馬甲搭黑褲大露事業線與纖腰，外罩瑞典品牌Gant千鳥紋風衣，性感又帥氣；兩人公開認愛後震撼演藝圈，隔天再手牽手一起共進晚餐，此時泰勒絲的約會戰袍已換成Jean Paul Gaultier透視花卉上衣搭配迷你皮裙，一雙美腿讓人看得目不轉睛。

▲▼ 泰勒絲與男友凱爾西 。（圖／CFP）
▲泰勒絲穿著Versace黑色馬甲搭瑞典品牌Gant千鳥格紋風衣約會，藏不住傲人身材。（圖／CFP）

陷入愛河中的泰勒絲，站在凱爾西身旁顯得小鳥依人，其實她身高有180公分，而新任男友身高196公分，形成最萌身高差，而男方也被媒體捕捉到體貼舉動，替泰勒絲開車門並牽她下車，紳士風範引來粉絲讚揚。

▲▼ 泰勒絲與男友凱爾西 。（圖／CFP）
▲泰勒絲穿Jean Paul Gaultier透視花卉上衣搭配迷你皮裙，與凱爾西共進晚餐。（圖／CFP）

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關鍵字：

泰勒絲, Versace, Jean Paul Gaultier

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