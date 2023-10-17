香迷又有新據點要衝！梵克雅寶月夜玫瑰淡香精太浪漫　聞過就會上癮

記者李薇／台北報導

脫下口罩之後，人們對於氣味的感官更加重視，香氛市場急速上升，加上台灣天氣炎熱、容易有異味，香氛更是成為不可或缺的單品，以下就盤點近期很厲害的熱門香氣，一定要去櫃上體驗品香。

＃Van Cleef & Arpels梵克雅寶 月夜玫瑰淡香精

將法國寓所裡簡約時髦的試香空間直接搬運到微風信義，來到這裡可以享受專屬自由的香氛體驗，而且每一支味道都很獨特，完全不容易撞香，淡香精的極致藝術讓香氣也讓持香更悠久，首推月夜玫瑰的香氣，優雅的氣息散發玫瑰花綻放的細緻浪漫，而且微風信義搶先上市獨賣，當然一定要聞聞看。

這次整個櫃位也打造寬敞華麗的空間，有針管選物區、新品體驗區、香氛試香區，可以更加輕鬆、沒有壓力的品味每一支香味，這次總共引進有20支淡香精可以細細挑選，開幕期間只要至鋒恩香水官方LINE預約試香，即可獲得3款針管香氛，於10月21日、22日、28日、29日，消費滿額5,000元即贈限量訂製花束。

＃BULY 1803 印度小黃瓜與敘利亞薄荷三倍水

把法國生機蓬勃的自然田野為靈感，BULY 1803全新推出法式花園香氛系列，以薄荷綠色瓶身，展現出獨具意義的新系列，每一支香氣都是運用法國人生活中常使用的食材來組成香氣，其中，印度小黃瓜與敘利亞薄荷味道別具特色又充滿清涼感，具有層次的氣息讓人一噴就能振奮精神，以水為基底的香氛不含酒精，特別適合用香水雨的方式讓香氣佈滿全身。

＃MALIN+GOETZ 草莓·淡香精

玫瑰、麝香、橙花等香味很多品牌都有其詮釋的方式，但是草莓的香水你聞過嗎？MALIN+GOETZ就推出草莓香氣的淡香精，獨特的氣味重新演繹在園藝花圃中的草莓，帶有綠意的香氣搭配香甜酸爽的味道，甫上市就立刻獲得許多粉絲的好評，味道清新淡雅，噴起來味道很獨特。