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55歲伊能靜太凍齡網狂讚！公開保養秘訣：奢養身體是最好的護膚品

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▲▼ 伊能靜體內保養 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

▲伊能靜分享自己從很早以前就很重視體內保養，讓她能更從容的面對衰老。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝伊能靜小紅書、微博

今年55歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」更常被敲碗保養秘訣。先前她因自己很熱愛以油護膚自封小紅書上的「第一油女」，近日又公開自己的凍齡秘訣之一是靠「內服調理」，她表示自己從年輕開始就很重視體內保養，大推「奢養身體」是最好的保養品。

她提到自己47歲時懷孕生下小女兒「米粒」，當時花了不到2個月的時間就把自己的狀態養回來，很多人都問她為什麼可以恢復得這麼快，她認為和她從年輕時就一直堅持保養有很大關係，她甚至笑說「有時候我都佩服自己的能量，忙起來一天只睡4、5個小時，第二天起來也不覺得累，好像時間賦予我的從來都不是恐慌，而是面對衰老的智慧」。

▲▼ 伊能靜體內保養 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

▲▼ 伊能靜體內保養 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

她舉例10幾年前曾寫過一本書，在書裡就有提到「要像談戀愛一樣，用心地去愛自己的身體」，和身體戀愛的第一步，是觀察外表還有內在的營養和健康，現在吃下去的每樣食物，都會決定未來5年、10年後你的樣貌。她更強調「身體是我們的根本，奢養自己的身體，注重內服，堅持運動」，內調好了，皮膚、氣色、精神自然會越來越棒。

也是從那時候開始，她就很在意營養的補充，像是家裡的主食都是糙米、白米、藜麥等各種食穀米的綜合，「光是改變主食就能瘦掉好幾斤，還有各種健康的水果，讓皮膚像喝飽水一樣嫩嫩的。」不僅如此，她也很早就開始內服保養，研究抗氧化、膠原蛋白等，這些趁早做過的努力，也讓現在的她能更從容地面對衰老。

▲▼ 伊能靜體內保養 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

像是她就曾分享自己只喝對身體有益的「飲料」，平時盡量不喝過多的咖啡和濃茶，只喝水、花茶、花果茶及現榨果汁，且果汁不能加糖加冰，在工作比較忙的時候，她還會調麥蘆卡蜂蜜放在保溫杯裡帶著隨時喝，幫助提高免疫力。她還會自己煮「養氣茶」來喝，將紅棗7顆、枸杞一把、黃耆2片和黨參一起放在水裡煮開，當水喝，喝完就再加水沖泡，喝到泡不出顏色為止，以此補血補氣讓氣色紅潤，還能改善女生常有的手腳冰冷。

▲▼ 伊能靜體內保養 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

而近幾年除了補充營養，她開始更在意「內在調理」，她表示奢養自己，內服上也要一樣，「不是說要把所有的成分都補進去，而是搞清楚身體、皮膚出了什麼問題，針對性調理」。像是她最近就有吃一款內服調理的「反重力膠囊」，很適合像她一樣的熟齡肌和熬夜肌，她更自豪表示最近忙著直播、趕著節目和影片錄影，但皮膚狀態還是維持的很好，甚至還被化妝師問「靜姐你是去做了什麼？」

最後她更勉勵所有女生「從身體的最底層去養護自己」，在健康護膚的路上，給予自己最好的關愛，讓身體和顏值都能保持在好狀態。

►伊能靜自封「第一油女」！55歲凍齡美肌靠4招「油敷保養法」

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關鍵字：

伊能靜, 女星, 保養, 護理, 凍齡, 抗老, 體內保養, 內調, 秘訣

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