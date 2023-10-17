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蔡康永：因為有天會「 死」　所以我們做的一切都有意義

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▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永的金句字字戳心。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

記者曾怡嘉／台北報導

台劇《有生之年》播畢，劇情描述的就像發生在你我周遭的故事，直搗人心，劇中更有不少金句引起不少觀眾共鳴，而在現實生活中，也有不少人在找活著的意義，活著真的沒意義嗎？讓蔡康永簡單一句話就能讓你知道，活著的意義是什麼。

▲《有生之年》大結局。（圖／有生之年臉書）

▲（圖／翻攝自《有生之年》劇照）

《有生之年》編劇杜正哲曾在受訪中表示，《有生之年》就如同英文劇名《Living 》，人只要活著，生命裡種種的衝擊就不會少，面對時很硬，但只要撐過去，某天再回頭看去，都是美麗風景。就像劇中飾演魯蛇的高嘉岳這麼說：「有生之年，能夠長這麼大算不錯了，但真的好想好好談一場戀愛。」

蔡康永直言：「當時間沒有限制，你不會去做抉擇，總是當時間有限，你才急著去做，所以我們中文有一句很簡單的話，我們活著老是在抱怨沒有意義，每天上班好辛苦有什麼意義，結婚生子照顧小孩有什麼意義，我們雖然講沒有意義，直到哪一秒鐘，我們忽然發現每件事情都有意義，就是我和你說ㄟ你有天會「死」，你忽然醒過來說，現在做得每件事都太有意義了，吃漢堡有意義、照顧小孩有意義、孝順父母有意義，因為你再不做就來不及了。」

▲《有生之年》金句連發 。（圖／TVBS提供）

他更說道：「人類99%是普通人，我們死掉以後不會留下什麼豐功偉業讓後人無法忘懷的，我們只有趁著我們活著的時候，感受一點作為人的樂趣，那個人的溫暖我們感受到我們陪伴了重要的人，而他也喜歡我們，那個大概是我們死前最大的安慰。」

關鍵字：

有生之前, 活著, 心靈, 意義

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