趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣

▲趙麗穎到雲南麗江參加De Beers活動，小露纖腰的金色禮服配Metamorphosis by De Beers 高級珠寶系列Spring 項鍊很搶眼。（圖／翻攝趙麗穎微博）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星趙麗穎日前以鑽石品牌De Beers代言人身分，出席品牌於雲南麗江舉辦的高級珠寶發表會，她連換兩套禮服搭配Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列，一套是小露纖腰的金色禮服，另一套則是開深V又露背設計的紅色飄逸禮服，網友一面倒讚美，零負評穿搭展現高人氣。



▲趙麗穎戴Metamorphosis by De Beers 高級珠寶系列Winter冠冕頭飾展現女王氣勢。（圖／翻攝趙麗穎微博）

趙麗穎和「蘭陵王」馮紹峰2年前離婚，但無損她的事業運，陸續接下瑞士名錶浪琴表（Longines）、鑽石品牌De Beers、紅底鞋著稱的Christian Louboutin 彩妝等代言，是時尚圈的熟面孔。



▲趙麗穎以深V紅色禮服搭配Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter 領片項鍊。（圖／翻攝趙麗穎微博）



▲趙麗穎甩動裙襬飄仙氣。（圖／翻攝趙麗穎微博）

此次出席De Beers麗江活動，趙麗穎換穿兩套造型，以金色露腰禮服搭配Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring珠寶以及Winter冠冕頭飾，盡顯女王氣勢；而換上前開深V又露美背的大紅色禮服，她則戴上Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Autumn頸鍊與Winter領片項鍊，貴氣珠寶上身，她將長裙擺一甩回眸，仙氣飄飄。



▲趙麗穎代言紅底鞋Christian Louboutin彩妝，上陣示範紅唇膏。（圖／翻攝趙麗穎微博）