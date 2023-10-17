fb ig video ETtoday search mobile

趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣

>

▲▼ 趙麗穎 。（圖／翻攝微博）

▲趙麗穎到雲南麗江參加De Beers活動，小露纖腰的金色禮服配Metamorphosis by De Beers 高級珠寶系列Spring 項鍊很搶眼。（圖／翻攝趙麗穎微博）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星趙麗穎日前以鑽石品牌De Beers代言人身分，出席品牌於雲南麗江舉辦的高級珠寶發表會，她連換兩套禮服搭配Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列，一套是小露纖腰的金色禮服，另一套則是開深V又露背設計的紅色飄逸禮服，網友一面倒讚美，零負評穿搭展現高人氣。

▲▼ 趙麗穎 。（圖／翻攝微博）
▲趙麗穎戴Metamorphosis by De Beers 高級珠寶系列Winter冠冕頭飾展現女王氣勢。（圖／翻攝趙麗穎微博）

趙麗穎和「蘭陵王」馮紹峰2年前離婚，但無損她的事業運，陸續接下瑞士名錶浪琴表（Longines）、鑽石品牌De Beers、紅底鞋著稱的Christian Louboutin 彩妝等代言，是時尚圈的熟面孔。

▲▼ 趙麗穎 。（圖／翻攝微博）
▲趙麗穎以深V紅色禮服搭配Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Winter 領片項鍊。（圖／翻攝趙麗穎微博）

▲▼ 趙麗穎 。（圖／翻攝微博）
▲趙麗穎甩動裙襬飄仙氣。（圖／翻攝趙麗穎微博）

此次出席De Beers麗江活動，趙麗穎換穿兩套造型，以金色露腰禮服搭配Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring珠寶以及Winter冠冕頭飾，盡顯女王氣勢；而換上前開深V又露美背的大紅色禮服，她則戴上Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Autumn頸鍊與Winter領片項鍊，貴氣珠寶上身，她將長裙擺一甩回眸，仙氣飄飄。

▲▼ 趙麗穎 。（圖／翻攝微博）
▲趙麗穎代言紅底鞋Christian Louboutin彩妝，上陣示範紅唇膏。（圖／翻攝趙麗穎微博）

►泰勒絲約會新歡戰袍好辣　馬甲、透視裝全出籠

► 昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球

  《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

趙麗穎, De Beers

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

泰勒絲約會新歡戰袍好辣　馬甲、透視裝全出籠

泰勒絲約會新歡戰袍好辣　馬甲、透視裝全出籠

林予晞為金鐘獻體雕初體驗　完美曲線先秀寶格麗珠寶錶

林予晞為金鐘獻體雕初體驗　完美曲線先秀寶格麗珠寶錶

昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球

昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球

Grand Seiko台灣獨家錶天青色迷人　傳神演繹「穀雨」盎然生機 凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後 劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man 張孝全買錶「繳不少學費」　老婆的錶霸氣全埋單 范少勳機場當秀場　200萬伯爵珠寶名錶閃爆 為何小米賣得好？　劉憶如：因為平價消費當道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面