嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」

▲車與名錶都是嚴凱泰生前熱情所在。（圖／翻攝裕隆集團官網）

記者陳雅韻／台北報導

SBL超級籃球聯賽上季效力裕隆納智捷、目前轉戰台啤的球星吳季穎，昨被爆離開裕隆的主因是涉嫌打假球且配合組頭簽賭，同時傳出他與裕隆集團千金嚴珮瑜熱戀，竟將裕隆集團前董事長嚴凱泰生前收藏的2只總值近千萬元的AP（Audemars Piguet）錶變賣，裕隆高層大怒派人將錶買回，令人不勝唏噓，有網友就提出建議，不妨仿效奇美博物館設立嚴凱泰鐘錶博物館。

車與名錶是嚴凱泰生前熱情之所在，他曾說：「手錶真的是嗜好，是一種熱情。」他具體收藏規模不得而知，但光是百年靈（Breitling）一個品牌就擁有多達120只、總值上億元；而他曾戴著亮相的品牌還有歐米茄（OMEGA）、HUBLOT、Roger Dubuis、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等，也訂製不少獨一無二的千萬等級高複雜功能錶，是錶界赫赫有名的收藏家。

▲佳士得去年5月拍出與嚴凱泰擁有的同款型號25866PT的AP Jules Audemars Grand Complication錶，當時成交價約7,300,000元。（圖／翻攝佳士得官網）

嚴凱泰2018年12月因食道癌病逝，他留下數億元的名錶外界無從探究，未料再曝光，竟是傳出被女兒緋聞男友吳季穎拿到錶店變賣的不堪消息，一只是AP約2004年生產的鉑金材質型號25866PT的Jules Audemars Grand Complication錶，具三問報時功能、月相萬年曆與雙追針計時功能，同款型號錶去年5月在佳士得拍賣會成交價約730萬元；遭變賣的另一款是AP型號25909BA的Jules Audemars Tourbillon Chronographe陀飛輪計時碼錶，拍賣行情約155萬元。

一般二手錶交易，到有信譽的二手錶店才有保障，錶店收錶時會經過仔細鑑定，也會留下客人真實身分，對於交易十分小心；國際拍賣行是二手錶交易另一熱門選擇，因為無論送拍或競拍者，都會經過如銀行開戶般嚴謹的KYC（Know Your Customer），不做任何匿名交易，拍賣行多向來往多年的藏家徵件，確保名錶來源有序，再經過專業鑑定才會上拍。