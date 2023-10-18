起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能

▲嚴凱泰生前是錶界赫赫有名的收藏家。（圖／翻攝裕隆集團官網）

記者陳雅韻／台北報導

SBL球星吳季穎被週刊爆料，因涉打假球及簽賭被裕隆開除，據傳與裕隆千金嚴珮瑜熱戀的他，在6月離隊後竟取得裕隆集團前董事長嚴凱泰生前收藏的3只AP（Audemars Piguet，愛彼表），並將當中2只錶變賣，起底2只腕錶均是高複雜功能之作，特別是去年5月在佳士得以730萬元高價成交的同款鉑金材質型號25866PT Jules Audemars Grand Complication錶，是品牌於2000年慶祝創立125周年所推出的傑作，數量相當稀少。

▲佳士得去年5月拍出與嚴凱泰擁有的同款型號25866PT的AP Jules Audemars Grand Complication錶，當時成交價約7,300,000元。（圖／翻攝佳士得官網）

嚴凱泰生前是錶界赫赫有名的收藏家，擁有不少高複雜功能錶款，甚至向瑞士總廠訂製獨一無二錶款，AP是他的愛牌之一，珍藏慶祝品牌創立125周年而生的型號25866PT Jules Audemars Grand Complication錶，除時、分、秒等基本時計功能，還具有月相、萬年曆、三問、追針計時碼錶等多達11項複雜功能，透明底蓋可欣賞2885型自動上鍊機芯，堪稱品牌頂級工藝代表作。

▲富藝斯曾以約1,550,000元拍出與嚴凱泰同款的AP Jules Audemars Tourbillon Chronographe，型號25909BA。（圖／翻攝富藝斯官網）

據傳被變賣的另一只AP錶為型號25909BA的Jules Audemars Tourbillon Chronographe陀飛輪計時碼錶，6時位置的陀飛輪裝置是吸睛亮點，此系列的誕生是為紀念AP創辦人，同時也彰顯品牌精湛的鐘錶工藝，因此以優雅古典的外型，結合複雜功能機芯著稱，「文錶」設計絕配嚴凱泰的西裝造型，同款錶曾於2020年登上富藝斯拍賣會，當時已約155萬元拍出。