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MOSCHINO新任創意總監身分揭曉！　曾任職GUCCI 20年、明年2月見真章

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記者鮑璿安／台北報導

時尚頑童Jeremy Scott在2013年接手MOSCHINO創意總監一職轉眼間來到終點，品牌最新宣佈Davide Renne 將接棒擔任新任創意總監，未來他將負責 MOSCHINO 主線的女裝、男裝以及配件設計， 最快於2024年2月米蘭時裝周發表他的首個系列，翻開嶄新篇章。

▲moschino 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO最新宣佈Davide Renne 擔任新任創意總監 。（圖／品牌提供）

Davide Renne設計經歷豐富，畢業於佛羅倫斯Polimoda時尚學校，過去曾在Gucci 設計女裝長達20年，最後擔任女裝首席設計師，AEFFE 集團執行主席 Massimo Ferretti也對他讚譽有加，「他是一位才華橫溢的設計師，也是一個非常特別的人。Franco Moschino 曾說過:『粗魯的舉止是唯一真正意義上的低俗品味』，而在了解 Davide 的過程中， 我不僅被他卓越的才華所震撼，還被他的善良與感性所吸引。」Jeremy Scott則是在今年三月離職，品牌在無創意總監領導的空窗期下迎接了40周年，2024 春夏女裝系列大秀是邀請四位品牌摯友運用創辦人Franco Moschino 在1983 年至1993 年間的標誌性設計為靈感打造。

▲moschino 。（圖／品牌提供）

▲Moschino今年迎來40周年大秀。（圖／品牌提供）

最近創意總監的人事異動還包含Alexander McQueen新任創意總監Sean McGirr，今年5月上任的Bally創意總監Simone Bellotti，目前都處於觀察期，為時尚圈注入新氣象。

關鍵字：

Jeremy Scott, MOSCHINO, 創意總監, Davide Renne

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