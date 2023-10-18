誠品裕隆城「天降磁磚」險砸顧客　業者：已全面檢測

▲新店裕隆城開幕後人潮不斷。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近期新店地區最新賣場「YES!LIFE裕隆城」話題不斷，每到周末連假都吸引大批人潮進館參觀，聲勢未歇，10／15再度發生小意外，有網友分享在逛裕隆城誠品賣場時，走在人潮通行的走道上，天花板的磁磚突然掉落，自己險被砸到，並把照片放上網路。對此誠品回應，已進行全面檢測。

▲工作人員處理掉落磁磚。（圖／翻攝自Dcard）

「YES!LIFE裕隆城」話題正旺，從上月中試營運就陸續出現停電、地下室火警等問題，因2萬坪賣場加上電影院的規格，仍讓許多民眾前往朝聖，感受一下新賣場的氣氛，在中秋連假人潮塞爆、周邊交通打結，雙十連假即便進行調整，也是在開幕不到2小時就出現停車場全滿的情形，在上周日10／15再度發生磁磚掉落的小插曲。

有網友在10／15在Dcard發文，表示下午約4點跟男友在新店裕隆城一樓的大兔兔拍照，出現超大聲巨響，連地板都有微微震動，疑惑轉頭往後看發現樓上牆邊的一塊磚頭，硬生生砸在地板上斷成幾截，並表示如果走得稍微慢一點，新聞標題不是天人永隔，就是情侶在新開幕的百貨被砸死。

因脫落的磁磚為誠品生活新店賣場的裝飾物件，對此誠品表示，經確認為壁面小磁磚，當下有確認是否有任何人員受傷，且在當時以及發生事件後三天，已針對賣場磁磚全面檢測，確保安全無虞。

裕隆城在9／28正式開幕後，接續遇到中秋與雙十2個連續假日，但硬體設備似乎尚未完備，民眾陳小姐表示，館內地下室網路很差，無法開啟APP或是手機支付，已經開幕一陣子了，這點還沒解決感到很不方便。

業界人士則表示，新開的賣場難免要面對這種壓力測試，有批評才有改進，因為現在還有很多嚐鮮人潮，其實裕隆城主要服務的還是周邊如新店、木柵地區的消費者，真正的來客流量大概等到半年以後就會揭曉。