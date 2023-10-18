一直補還覺得乾燥？直向塗抹、定期去角質　3招擁有細緻嫩唇

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雙唇的乾燥會讓人感到不適，以下就盤點多個護唇膏多元的使用方式，不妨可以試試看，讓雙唇輕鬆呵護再也不會緊繃。

Tips 1：直向塗抹更潤澤

仔細觀察可以發現，唇紋大多是長成直的，因此塗抹護唇膏的時候，非常建議可以先直向塗抹，讓凹陷的地方也可以被滋潤到，這樣能夠更好的修護乾燥區域。

Tips 2：厚塗長效呵護

在晚上睡覺之前，可以使用護唇膏多塗幾次雙唇，或是用類似唇膜的單品厚敷，可以讓整個夜晚都有修護的效果，不間斷地持續補充滋潤能量，隔天起來雙唇更軟嫩。

Tips 3：定期去角質

現在市面上有很多唇部專屬的去角質產品，建議可以一周進行1到2次的呵護，幫助帶走老廢死皮，讓後續的保養可以更好的吸收進雙唇裡面。

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