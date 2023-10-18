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一直補還覺得乾燥？直向塗抹、定期去角質　3招擁有細緻嫩唇

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

雙唇的乾燥會讓人感到不適，以下就盤點多個護唇膏多元的使用方式，不妨可以試試看，讓雙唇輕鬆呵護再也不會緊繃。

▲潤唇膏,倩碧,NARS,IPSA,唇彩,彩妝,護唇,保養,。（圖／品牌提供）

Tips 1：直向塗抹更潤澤

仔細觀察可以發現，唇紋大多是長成直的，因此塗抹護唇膏的時候，非常建議可以先直向塗抹，讓凹陷的地方也可以被滋潤到，這樣能夠更好的修護乾燥區域。

Tips 2：厚塗長效呵護

在晚上睡覺之前，可以使用護唇膏多塗幾次雙唇，或是用類似唇膜的單品厚敷，可以讓整個夜晚都有修護的效果，不間斷地持續補充滋潤能量，隔天起來雙唇更軟嫩。

Tips 3：定期去角質

現在市面上有很多唇部專屬的去角質產品，建議可以一周進行1到2次的呵護，幫助帶走老廢死皮，讓後續的保養可以更好的吸收進雙唇裡面。

【推薦單品】

＃凡士林 全能精華潤唇膏－淡紋彈潤，售價265元

▲護唇膏,保養,護唇,凡士林,曼秀雷敦,磨砂膏。（圖／品牌提供）

以抗老澎彈主打的護唇膏，裡面添加添加三胜肽、DPHP活性成分與乳油木果脂，使用起來有滋潤度，但卻不會過於油膩，添加抗老成分對於修護紋路特別有感。

＃曼秀雷敦 Lip Pure純淨植物潤唇膏－米奇限定版，售價159元

▲護唇膏,保養,護唇,凡士林,曼秀雷敦,磨砂膏。（圖／品牌提供）

曼秀雷敦可以說是護唇界的專家，旗下純淨植物潤唇膏再度推出超可愛的限定版，有米奇、米妮或是唐老鴨，各種不同可愛的插畫，加上裡面添加滿滿水果萃取精華與蜂蜜，護唇超有感。

＃凡士林 全能精華潤唇膏－柔嫩磨砂，售價265元

▲護唇膏,保養,護唇,凡士林,曼秀雷敦,磨砂膏。（圖／品牌提供）

雙唇的死皮真的別再用手撕，這次凡士林也推出可以柔嫩磨砂的好物，裡面添加5%磨砂微粒，可以迅速幫助雙唇帶走老廢角質，溫和去除不會撕到再流血。

＃曼秀雷敦 頂級濃潤柔霜潤唇膏－法式烤布蕾，售價199元

▲護唇膏,保養,護唇,凡士林,曼秀雷敦,磨砂膏。（圖／品牌提供）

想來場甜蜜蜜的護唇體驗，那這一支你絕對要GET，超濃潤的乳霜級護唇膏，一抹即在雙唇間融化，帶有香甜的法式烤布蕾香氣，讓人用過真的會想無時無刻補擦。

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關鍵字：

護唇膏, 保養, 護唇, 凡士林, 曼秀雷敦, 磨砂膏

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