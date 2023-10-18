WANGLILING上演伊藤潤二驚悚美學　唐綺陽讚「天秤座就是要聯名」

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師汪俐伶品牌WANGLILING在台北時裝周發表2024春夏系列大秀，本季「樹樹系列」象徵劇集與時裝的首度跨界合作，聯名對象是日本漫畫大師伊藤潤二的真人改編影集《聰明鎮》，從秀場音樂到服飾揭開了驚悚美學新篇章，完成度相當高。

▲WANGLILING從伊藤芭比揭開序幕，後者半裸身洋裝巧妙利用幾何線條印製於布身 。（圖／官方提供）

WANGLILING獨有的暗黑美學與伊藤潤二冷灰色壓抑風格相當合拍，本季創作靈感源自於「血玉樹」，開場時「伊藤芭比」身穿俐落剪裁的平口粉色洋裝，在燈光下會化作帶灰冷的粉色，讓觀眾跌入WANGLILING所織出的科幻獵奇夢境。標誌性特色還包含立裁的技法延伸蛞蝓的輪廓版型，同時以日式立裁剪接的方式，多重材質車縫與手工編織疊加的技法呈現「雙一菱格紋」系列設計。當中也發現雨傘的身影，致敬漫畫中以傘與氣球抗衡的經典畫面，氣球主題化作風與布料的擺動，建立反叛又暗黑的精彩大秀。

▲致敬漫畫中以傘與氣球抗衡的經典畫面 。（圖／官方提供）

設計師汪俐伶在秀後受訪表示，「為什麼台灣沒有時尚與戲劇的合作？」她透露接到邀約後，從去年就開始設計此系列，耗時16個月磨合誕生此作。看秀嘉賓唐綺陽也給予肯定，她說：「天秤座設計師（汪俐伶）就是要做聯名，如果生活中能戴這樣的頭飾就太好了。 」陳珊妮則認為很多配飾都帶來驚喜，最想要秀上的雨傘單品。

▲（依序）唐綺陽、陳珊妮卡助陣WANGLILING 2024春夏系列大秀 。（圖／官方提供）

同樣在台北時裝周大放異彩的還有「針織女王」潘怡良GIOIA PAN 2024春夏「綻」系列，看點在於首次結合生成藝術的呈現，將藝術家Jimi Wen的作品，開發製作出布料，運用柔軟的線條，展現出自然與人工計算機運算的張力，直覺試圖用版型和布花去解讀和書寫。壓軸服飾為潘怡良老師最擅長的高級訂製禮服Haute Couture，以針織技法設計出絢麗花朵或是捲折層層編織在碧青色與雲石灰的針織布料，傳遞優雅自然風貌。

▲潘怡良GIOIA PAN 2024春夏「綻」系列 。（圖／官方提供）