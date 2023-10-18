fb ig video ETtoday search mobile

WANGLILING上演伊藤潤二驚悚美學　唐綺陽讚「天秤座就是要聯名」

>

記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師汪俐伶品牌WANGLILING在台北時裝周發表2024春夏系列大秀，本季「樹樹系列」象徵劇集與時裝的首度跨界合作，聯名對象是日本漫畫大師伊藤潤二的真人改編影集《聰明鎮》，從秀場音樂到服飾揭開了驚悚美學新篇章，完成度相當高。

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲WANGLILING從伊藤芭比揭開序幕，後者半裸身洋裝巧妙利用幾何線條印製於布身 。（圖／官方提供）

WANGLILING獨有的暗黑美學與伊藤潤二冷灰色壓抑風格相當合拍，本季創作靈感源自於「血玉樹」，開場時「伊藤芭比」身穿俐落剪裁的平口粉色洋裝，在燈光下會化作帶灰冷的粉色，讓觀眾跌入WANGLILING所織出的科幻獵奇夢境。標誌性特色還包含立裁的技法延伸蛞蝓的輪廓版型，同時以日式立裁剪接的方式，多重材質車縫與手工編織疊加的技法呈現「雙一菱格紋」系列設計。當中也發現雨傘的身影，致敬漫畫中以傘與氣球抗衡的經典畫面，氣球主題化作風與布料的擺動，建立反叛又暗黑的精彩大秀。

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲致敬漫畫中以傘與氣球抗衡的經典畫面 。（圖／官方提供）

設計師汪俐伶在秀後受訪表示，「為什麼台灣沒有時尚與戲劇的合作？」她透露接到邀約後，從去年就開始設計此系列，耗時16個月磨合誕生此作。看秀嘉賓唐綺陽也給予肯定，她說：「天秤座設計師（汪俐伶）就是要做聯名，如果生活中能戴這樣的頭飾就太好了。 」陳珊妮則認為很多配飾都帶來驚喜，最想要秀上的雨傘單品。

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲（依序）唐綺陽、陳珊妮卡助陣WANGLILING 2024春夏系列大秀 。（圖／官方提供）

同樣在台北時裝周大放異彩的還有「針織女王」潘怡良GIOIA PAN 2024春夏「綻」系列，看點在於首次結合生成藝術的呈現，將藝術家Jimi Wen的作品，開發製作出布料，運用柔軟的線條，展現出自然與人工計算機運算的張力，直覺試圖用版型和布花去解讀和書寫。壓軸服飾為潘怡良老師最擅長的高級訂製禮服Haute Couture，以針織技法設計出絢麗花朵或是捲折層層編織在碧青色與雲石灰的針織布料，傳遞優雅自然風貌。

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲台北時裝周 。（圖／官方提供）

▲潘怡良GIOIA PAN 2024春夏「綻」系列 。（圖／官方提供）

關鍵字：

台北時裝周, 汪俐伶, 潘怡良, GIOIA PAN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

白髮狂冒快吃！營養師教「抗白髮飲食」多吃6食物＋改掉1件事

白髮狂冒快吃！營養師教「抗白髮飲食」多吃6食物＋改掉1件事

嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」

嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」

安格斯12星座一周運勢10／16－10／22　金牛越低調越幸運、巨蟹桃花開 55歲伊能靜太凍齡網狂讚！公開保養秘訣：奢養身體是最好的護膚品 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能 蔡康永：因為有天會「 死」　所以我們做的一切都有意義 霧裡看花摸不清！最善變星座Top 3　冠軍下一秒就推翻自己 趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面