ITZY隊長Yeji來台今晚現身信義區！　機場背Tory Burch親切比心超寵粉

記者鮑璿安／台北報導

韓團ITZY隊長Yeji（黃禮志）稍早從仁川機場出發來台，她為出席今（18日）晚間的Tory Burch 「T Monogram Black After Dark」 黑夜快閃活動，獻出了「單飛」來台初體驗，機場造型也熱騰騰曝光，為呼應品牌理念，以黑色鈕扣裝飾針織衫率性現身，相當有辨識度。

▲韓團ITZY隊長Yeji（黃禮志）來台參加Tory Burch活動，機場穿著2023秋冬黑色鈕扣裝飾針織衫 。（圖／品牌提供）

▲淺花岩色Robinson漆皮兩用肩背包 。（圖／品牌提供）

Yeji（黃禮志）這次獨自來台，機場造型以2023秋冬黑色鈕扣裝飾針織衫搭配高筒靴，模樣帥氣不失精緻度，全黑色之中更以淺花岩色Robinson漆皮兩用肩背包，成為穿搭的亮點配件，Yeji頂著一頭紅棕長髮，不忘對著鏡頭揮手微笑，釋放偶像魅力。





▲Yeji將會出席今晚Tory Burch 「T Monogram Black After Dark」 黑夜快閃活動 。（圖／品牌提供）

據了解，她今晚（18日）將會出席Tory Burch 「T Monogram Black After Dark」 黑夜快閃活動，活動嘉賓還有港星何超蓮林映唯、Melinda、謝欣穎、蒲禾菲、溫貞菱 、宋柏瑋、章廣辰以及張軒睿，以超強星光慶祝Tory Burch新光三越信義A8專門店開幕，《ET FASHION》也將直擊活動現場帶來更多報導。

▲（左）崔秀英、劉以豪出席Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕記者會。（圖／記者林敬旻攝）

少女時代秀英在上周來台，出席義大利百年品牌Loro Piana Cocooning Collection 台北獨家期間限定店開幕記者會，她身穿該系列連身裙搭配平底芭蕾舞鞋美麗現身，與劉以豪留下同框合照。