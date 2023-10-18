你對愛情的期待有多高？超準心測選一顆氣球探究內心深處

記者李薇／台北報導

你對愛情的期待有多少？以下這個在小紅書爆紅的心理測驗，可以探究你心裡對愛情的憧憬，超準的分析你現在的狀態，快來試試看。

Ｑ：以下4個造型的氣球，選一個你最喜歡的款式。

1.

選擇小熊氣球的你對愛情的期待偏低，你在戀愛裡面，比起好高騖遠的想像，你更傾向兩人相處的平靜與穩定，並且與另一半保持信任與穩固的關係，並且保持自己生活的節奏，不是被過高的期待所困擾。

2.

選擇彩虹氣球的你對愛情的期待非常低，你在愛情裡面喜歡與另一半一起去冒險，挑戰各種刺激的的事情，盡情享受當下對你來說是最重要的，不會過度執著在長久的關係之中，但建議可以適時的調整對愛情的嚮往，會讓自己更穩定。

3.

選擇蝴蝶氣球的你對於愛情有一定的期待值，你很在乎跟這個人相處起來的感受，期待兩人在情感上的共鳴與深度的靈魂連結，但建議適時的可以保有一些理性，不要過度依賴感覺，能夠更清楚地看待兩人關係。

4.

選擇笑臉氣球的你對愛情的期待值非常高，你總希望自己擁有一段幸福又美好的愛情，甚至有一點完美主義，但在尋找另一半時的過程常常會讓你感受到沮喪，建議可以以更和平的心情去看待，放開心胸，有些事得過且過，才有機會收穫不錯的愛情。