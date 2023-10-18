海瑞溫斯頓50億珠寶襲台　大克拉寶石慶晶華店嶄新開幕

▲海瑞溫斯頓晶華專門店歷經2個月裝潢重新開幕。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

享有「鑽石之王」美譽的海瑞溫斯頓（Harry Winston）位於台北晶華酒店的專門店，歷經兩個月重新裝潢後，今盛大開幕，外觀採用奢華質感的義大利黃色石灰洞石，內裝則是以古銅雕花的典雅黑色烤漆傢俱配上水晶吊燈，展現優雅奢華氛圍，更吸引貴客的是為慶祝專門店嶄新開幕，展出45件總值約50億元的頂級珠寶，包括多款珍罕的10克拉以上緬甸鴿血紅寶石戒指、重量級的斯里蘭卡藍寶石，以及上乘的哥倫比亞祖母綠作品。



▲海瑞溫斯頓晶華專門店佔地32.3坪。



▲名模李曉涵展示海瑞溫斯頓頂級紅寶石鑽石珠寶（右），陳楚雍佩戴Cluster系列鑽石珠寶。

名模李曉涵今展示海瑞斯頓以水滴型切工與馬眼型切工鑽石勾勒出花朵輪廓的紅寶石鑽石項鍊，中央的主石為5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅紅寶石；名模陳楚雍則展示層次分明猶如星河的Lariat鑽石項鍊，以及運用品牌經典錦簇鑲嵌工藝的Secret Cluster鑽石手鍊，每一款傑作幾乎隱藏金屬構造，盡情展現寶石璀璨光芒。

▲海瑞溫斯頓紅寶石鑽石項鍊中心主石為5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅寶石，約76,000,000元。





▲海瑞溫斯頓運用經典錦簇鑲嵌工藝的Secret Cluster鑽石手環。

卡地亞（Cartier）於台中大遠百1F北棟廣場前設置的「CLASH DE CARTIER期間限定形象店」，也於今日開幕，關穎搶先逛演繹Clash de Cartier系列珠寶，她連換一黑一粉兩套服裝展現此系列珠寶的雙面魅力，佩戴軟鍊系列珠寶配粉紅裝猶如粉紅芭比，換上平口黑色褲裝搭配超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列珠寶，展現個性魅力，完美詮釋Clash de Cartier系列的雙面風格。



▲卡地亞於台中大遠百1F北棟廣場前開設「CLASH DE CARTIER期間限定形象店」。（圖／卡地亞提供，以下同）



▲關穎搶先逛卡地亞台中大遠百CLASH DE CARTIER期間限定形象店，佩戴Clash de Cartier雙排系列珠寶。



▲關穎戴Clash de Cartier 超大型縞瑪瑙圓珠與飾釘系列珠寶。