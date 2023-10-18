「海底撈三代店」超豪華內裝曝光！法式風格還有「兒童遊戲室」10月底開幕

▲海底撈三代店店裝曝光，走優雅法式風格。（圖／微風提供）

記者蔡惠如／綜合報導

冬天即將來臨，一向受到民眾喜歡的海底撈火鍋，第三代升級版店型內裝也曝光，採用精緻簡約的法式風格，還有媲美高級餐廳的獨立包廂，除了大家都知道的美甲服務之外，居然進階到有專屬兒童遊戲間！爸媽終於可以好好吃火鍋啦，該間全新概念店將在10／31於微風南山地下二樓正式開幕。

台灣人愛吃火鍋，主打肉麻服務的海底撈也在台灣相當活躍，近期升級第三代豪華店型的「海底撈新一店」正式在10月底登場，採用法式簡潔風格打造主視覺，共有330位座席，且有獨立包廂設計，讓消費者可以選擇更加私密或開派對的歡樂模式，菜餚方面也推出頂級海鮮食材規格，且有品牌手搖飲「嗨飲Hi-in」進駐。

此外更特別的是設有獨立兒童遊戲室，讓小孩也能在專屬空間裡打發時間，此外桌邊服務與美甲時光當然也是持續提供，且更有升級的環境跟空間，年底歡聚就可以馬上來約一波啦！

微風表示，針對年底聚會開趴的重鎮信義區，近期也針對信義區3館推出餐飲優化，陸續登場到位，包括微風南山的鵝川、涓豆腐，海底撈將在10月底開幕，另樂天皇朝新品牌「樂蝦拉麵」、樂葵法式鐵板燒百貨首店、川菜「川雅」、滔味排骨飯也將陸續登場。微風信義全新改裝的點點心、樂天皇朝、以及新竹岩漿火鍋的百貨首店，也將在12月下旬開幕。

▲新竹岩漿火鍋的百貨首店將在12月底進駐微風信義。（圖／微風提供）



Global Mall環球購物中心旗下南港車站、板橋車站、桃園A19及新左營車站都有餐飲新店登場，南港車站B1開幕米塔集團旗下「大河牧場漢堡排專売」，以及人氣咖啡「好滴咖啡」；板橋車站則有日本拉麵連鎖品牌「一風堂」進駐B1美食街；桃園A19近期3樓則引進「愛爾蘭瘋薯」桃園百貨首店，新左營車站則有「大阪王將」進駐2樓。

▲大河牧場漢堡排專売。（圖／環球購物中心提供）



此外，Global Mall南港車站加碼引進「九州鬆餅瓦芙」快閃，即起至10／31於B1登場，快閃店有6款經典熱銷口味，包括經典七榖原味、皇家伯爵紅茶、極上醇抹茶、煙燻海鹽乾酪、義大利柑桔、雙濃巧克力，單價65元起，另加碼推出南港車站獨家限定「栗子瓦芙」與「栗子蒙布朗瓦芙塔」，並推優惠買五送一、熱銷指定三款組合原價225元，特價205元。

▲九州鬆餅瓦芙南港車站獨家限定「栗子瓦芙」。（圖／環球購物中心提供）