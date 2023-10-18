蔡詩芸曬夫妻相擁照放閃！王陽明正面回應「一定會一直支持她」

▲王陽明帥氣出席愛牌開幕活動。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

義大利時尚品牌DSQUARED2正式引進台灣，於微風南山打造全台第一間旗艦店，今（18日）舉辦開幕活動也特別邀請到王陽明站台。先前傳出與太太蔡詩芸（Dizzy Dizzo）分居、婚變消息震驚外界，但近日兩人IG陸續互動加上全家到沖繩度假，夫妻關係看似回溫中，活動上被問到先前蔡詩芸分享的相擁照，王陽明則回應「一直以來都很支持她的表演，包括我自己的好朋友們，肯定要去支持！」

▲王陽明先前出席台灣機能服飾品牌VERVE活動。（圖／記者黃克翔攝）



先前被爆出婚變消息，兩人陸續出席活動都未正面回應婚姻狀況，8月底王陽明受邀出席台灣機能服飾品牌VERVE活動時首度對外說明，「這件事是我們私人的事情，所以很希望大家給我們空間」，更提到兩人非常在意女兒Katiya，「如果有任何事情需要宣佈我們就會宣佈，女兒還是最重要的。」而

9月中蔡詩芸出席義大利鞋履品牌AQUAZZURA開幕活動時，僅回應「我覺得幸福是自己給的，大家都很值得擁有自己的幸福。」

▲蔡詩芸先前分享音樂活動花絮照，其中就有夫妻相擁照引發討論。（圖／翻攝蔡詩芸IG）



而王陽明今日穿著DSQUARED2 LOGO T恤搭配刷破拼貼丹寧褲再外罩西裝外套，帥氣出席開幕活動。而先前蔡詩芸出席龍虎門247音樂日的演出，在IG上分享活動現場花絮，其中就有一張夫妻兩人的相擁照，王陽明也在po文下以表情符號留言，互動被視為破冰。

活動上被問及，王陽明就表示「無論如何我們都是家人，我一定會一直支持她，我相信她也會一直支持我」，更提到兩人都覺得女兒最重要，「要讓小孩子開心，這是當父母親的我們的責任。」包括月初全家到沖繩出遊，「就是希望小朋友可以開心，可以成長，有一些很美好的回憶」。

