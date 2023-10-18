101觀景台跨年票開賣首辦「快速通關」　免排隊1人3300元

▲台北101觀景台2024跨年煙火票開賣。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

隨疫情過去觀光逐漸恢復正常，台北101觀景台日前也開賣2024跨年夜震撼票，可從晚上10點入場到明年凌晨1點鐘，讓你在台北101登高跨年，票價2,800元起，今年還首度開賣快速通關票，售價一人為3,300元，讓你免等待直上雲霄。義大也公布長達999秒的煙火內容，且飯店推出免一成服務費的早鳥價。

剩不到2個月就要迎接2024年，台北市跨年重頭戲主要集中在信義區，對於每年101煙火周邊店家、飯店均是一位難求，台北101日前也開賣「煙火中心」觀景台震撼票，今年以「跨年星空派對」為主題，套票包含觀景台入場震撼票、KKday獨家限量設計煙火抱枕、日出茶太隨行杯套組&奶茶包，以及春上mini布丁蛋糕。

主打在跨年煙火來臨之前，消費者可以在89樓全場域內，享受驚喜節目與設施，能夠拍照打卡留念，俯瞰台北市夜景並感受城市的燈火閃爍，場內提供享受酒品、美食和音樂，包括德式咖啡 kafeD、雲攝影服務、白水豆花、KADOKADO雞蛋糕等，P. Seven茶香水另提供限定「聞香猜謎體驗」活動。

台北101表示，當晚活動將於2023／12／31晚上10點開始，一直持續到次年凌晨1點，當天晚上9點起於台北101購物中心5樓觀景台售票櫃台入場。 每張套票售價2,800元，11／30前早鳥限時優惠價2,520元。此外首次提供限量「快速通關票」，每張售價3,300元，全場活動限800人。

高雄義大世界跨年煙火秀「2024紫耀義大 義享歡樂」，日前也公布跨年主視覺與煙火首波資訊，將施放999秒大型藝術煙火，共分為四大篇章，強調魔幻、浪漫、希望、感動，透過獨家的創意施放技術，煙花與光影共舞，在夜空大玩魔幻時刻。



活動主視覺以粉藍、粉紫浪漫色調，義大表示，今年的999秒跨年煙火採用高規格配置，除了大量大型高空煙火滿足觀眾親臨現場獨有的震撼感，更採用單發煙火搭配創意施放技術，以及色彩分明且低煙霧的單排盆花，幻化出花火之舞、躍動圖騰，甚至是萬丈瀑布與點點星芒，打造一場絢麗斑斕的視覺饗宴。

跨年元旦適逢三天連假，義大皇家酒店與義大天悅飯店也開賣跨年三天兩夜住房專案，入住2022.12.30、2023.12.31二晚含早餐、跨年夜特製晚餐，皇家酒店雙人價22,000元起；天悅飯店雙人價19,000元起，10/31前預訂並支付全額，可享有免收一成服務費的早鳥回饋。