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風・Luxury／拍賣行香港開錶店搶新客　冰藍色勞力士打頭陣

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▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）

▲富藝斯鐘錶宣布將於香港中環開設Phillips Perpetual鐘錶零售店。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新冠疫情改變了不少商業模式，國際拍賣行在疫情期間積極發展線上競標服務，拓展不少新世代客源，回歸正常活動後，線上與線下同步並行，更思考要提供與品牌專賣店一般優質與沉浸式服務。富藝斯（Phillips）於是大膽邁開腳步，繼2019年在倫敦開設首家Phillips Perpetual鐘錶零售店，富藝斯宣布進駐香港中環歷史建築畢打行The Pedder Arade商場，開設全球第二家實體鐘錶店，開幕期間祭出勞力士（Roelx）型號116506冰藍色面盤鉑金計時腕錶等珍稀錶款，吸引藏家目光。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）
▲富藝斯Phillips Perpetual鐘錶零售店將銷售勞力士型號116506冰藍色面盤鉑金計時腕錶。

富藝斯勇於在香港開出Phillips Perpetual實體店，在於倫敦店4年以來已成功售出超過500只名錶，營業額年年成長，且當中7成為拍賣行的新客，他們不僅在實體店搜尋心儀錶款，也因此踏入鐘錶拍賣行列，去年在富藝斯鐘錶拍賣投得前兩大高價成交拍品的買家都是錶店的客戶。因此決定將錶店版圖擴展至交易蓬勃的亞洲，於香港開出第二家實體店。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）
▲PP 2010製型號5004J黃金萬年曆追針計時腕錶也是富藝斯Phillips Perpetual鐘錶零售店亮點。

Phillips Perpetual香港零售店不僅銷售經過嚴格把關的名錶，也會提供「立即購買」功能的線上業務，開幕期間的焦點錶款為稀有的勞力士冰藍色面盤型號116506 鉑金計時腕錶、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）型號5004J黃金萬年曆追針計時腕錶，以及AP（Audemars Piguet，愛彼錶）為慶祝Royal Oak皇家橡樹20周年紀念限量發行的型號14802BA黃金版本。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）
▲AP為慶祝Royal Oak皇家橡樹系列20周年推出的紀念限型號14802BA於富藝斯Phillips Perpetual鐘錶零售店現蹤。

「來源有序」是國際拍賣行交易名錶的優勢之一，佳士得香港秋拍將於11月 26 日舉辦「匠·豎系列」鐘錶拍賣，拍品涵蓋PP、AP以及獨立製錶品牌Akrivia 與Voutilainen等，142只名錶全來自一位收藏腕錶超過40年的歐洲收藏家，他蒐羅名錶的準則是品相完好、稀有程度和顯赫來源，此系列珍藏曾在去年5月於倫敦設計博物館展出，是首次於大型藝術博物館展出的私人時計珍藏，足見此系列的重要地位。

▲▼ 富藝斯,佳士得 。（圖／公關照）
▲佳士得香港秋拍呈獻歐洲單一藏家收藏「匠·豎系列」，亮點為AP僅生產9只的18K金萬年曆腕錶型號5516，估價約26,860,000元起。（圖／佳士得提供）

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關鍵字：

風Luxury, 富藝斯, 佳士得

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