ITZY隊長Yeji火辣吊帶裝壓軸秀中文　與何超蓮現身Tory Burch派對

記者鮑璿安／台北報導

韓團ITZY隊長Yeji（黃禮志）今18日來台出席Tory Burch 「T Monogram Black After Dark」 黑夜快閃活動，她以閃片吊帶衣搭黑褲率性登場，雖然並未受訪，但也特別秀中文「大家好，我是yeji」親切問候粉絲。剛新婚不久的「賭王千金」港星何超蓮也出現在派對上，身穿緊身黑色洋裝模樣亮眼。

▲Yeji來台參加出席Tory Burch 「T Monogram Black After Dark」 黑夜快閃活動。（圖／記者劉宛欣攝）

Yeji（黃禮志）這次來台受邀演繹暢銷系列T Monogram手提包款，從機場穿搭到派對造型都很契合主題，滿滿的黑色系彰顯品牌滿版標誌。同樣特別飛來台灣的還有港星何超蓮，她透露自己很想念台灣美食，包括滷肉飯、白糖粿等，而她更大方公開派對包包中不可或缺的三件小物，是眼藥水、軟糖以及行動電源，談話間非常平易近人。

▲ 謝欣穎穿著Tory Burch 2023秋冬系列紅色襯衫搭配T Monogram Black迷你托特包。（圖／品牌提供）

品牌也邀請林映唯、謝欣穎、溫貞菱、Melinda、宋柏緯、張軒睿、章廣辰、蒲禾菲等人出席活動，謝欣穎自認今天造型充滿女人味自己很滿意，Melinda則在今年2月前往紐約時裝周看Tory Burch 秋冬大秀，她笑說自己比老公楊祐寧時尚一些，但也貼心稱讚楊祐寧是時裝周大前輩，兩人私下就會交流時尚經。

▲Tory Burch 新光三越信義A8精品店開幕，（圖二）推薦單品T Monogram 系列包款 。（圖／品牌提供）

此次派對主要是為了慶祝Tory Burch 新光三越信義A8精品店開幕，新店內以橡木、藤編、黃銅等元素營造居家氛圍，值得矚目的是本季T Monogram 以中性魅力登場，富有辨識度的滿版刺繡印花注入水桶包、手提包以及托特提袋上，賦予日常豐富變化性。

▲黑白圓點Snapshot相機包獨賣 。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs秋冬融合空氣感和運動風格 。（圖／品牌提供）

同時Marc Jacobs於新光三越信義新天地A8館開立全新概念店，目前提供全新2023秋冬系列，本季以空氣澎鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋為主打特色，此外獨賣包款為黑白圓點迷你St. Marc包以及黑白圓點Snapshot相機包，更能融入日常搭配。