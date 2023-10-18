王陽明帥挺DSQUARED2「自曝T恤破百件」　鎖定粉色單品是為「她」

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

受到瑪丹娜、蕾哈娜等許多時尚巨星喜愛的義大利精品潮流品牌DSQUARED2正式引進台灣，於微風南山打造全台第一間旗艦店，今（18日）舉辦開幕活動也特別請到王陽明站台。他現場分享穿搭心法時，也大讚品牌風格跟自己個性很搭，除了mix & match，還有「以帥為主」！他更透露女兒最近喜歡粉紅色和紫色，今天會鎖定看看是否有粉色單品可以帶回家送女兒。

今日以品牌之友身份出席活動的王陽明，穿著品牌LOGO T恤搭配丹寧褲再外罩西裝外套帥氣現身，他透露本身就是品牌粉絲，關注DSQUARED2十幾年了，「他們的style很獨特、很有個性，跟我的個性滿像的，很適合mix and match，以帥為主！」

他分享覺得最近又開始流行比較寬鬆的垮褲，所以選擇身上這件有著破損和補綴設計的刷色丹寧褲，讓他想到90年代風格，覺得很帥，同時因為今天場合比較正式，就選搭了西裝外套，但有點oversize的設計加上領口的亮面材質，讓整體造型正式中又有隨性感。

被問到覺得有什麼單品可以帶回去給女兒穿的，他笑說要去逛一逛，透露女兒最近也很喜歡穿oversize、寬鬆一點的服裝，而且最近很喜歡紫色和粉紅色，所以會鎖定店內看有什麼紫色或粉色的單品。

對時尚、穿搭很有想法的他也透露，自己最愛的買單品是T恤，衣櫃裡應該有超過一、兩百件。被問到是否曾有失心瘋包色或包系列時，愛T恤的他卻回答包色的是Polo衫！他表示因為身高較高、肩膀寬但腰又比較細，要找到適合自己上半身的衣服不是很好找，因此有次看到一件size和剪裁對他來說很剛好的喀什米爾Polo衫，就一口氣把5、6個顏色全買下來。

擁有「台灣第一帥」稱號的他，出道多年不僅高顏值依舊，也長年維持著精壯結實的身材，他透露維持身材的一定要做飲食控制，像是炸的、甜的、重鹹的食物都要少吃，澱粉、肥肉也要少吃，他笑說「這樣感覺很難過生活，但還要加上健身！」像是跑步，做一些有運動，加上舉重等，用空閒時間去健身房，加上控制飲食，但也提醒大家別忘了好好的休息，「just take care youself，health is wealth」。

