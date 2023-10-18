fb ig video ETtoday search mobile

王陽明帥挺DSQUARED2「自曝T恤破百件」　鎖定粉色單品是為「她」

>

記者張毓容／台北報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

受到瑪丹娜、蕾哈娜等許多時尚巨星喜愛的義大利精品潮流品牌DSQUARED2正式引進台灣，於微風南山打造全台第一間旗艦店，今（18日）舉辦開幕活動也特別請到王陽明站台。他現場分享穿搭心法時，也大讚品牌風格跟自己個性很搭，除了mix & match，還有「以帥為主」！他更透露女兒最近喜歡粉紅色和紫色，今天會鎖定看看是否有粉色單品可以帶回家送女兒。

▲▼ 王陽明穿西裝＋丹寧帥挺DSQUARED2。（圖／公）

今日以品牌之友身份出席活動的王陽明，穿著品牌LOGO T恤搭配丹寧褲再外罩西裝外套帥氣現身，他透露本身就是品牌粉絲，關注DSQUARED2十幾年了，「他們的style很獨特、很有個性，跟我的個性滿像的，很適合mix and match，以帥為主！」

他分享覺得最近又開始流行比較寬鬆的垮褲，所以選擇身上這件有著破損和補綴設計的刷色丹寧褲，讓他想到90年代風格，覺得很帥，同時因為今天場合比較正式，就選搭了西裝外套，但有點oversize的設計加上領口的亮面材質，讓整體造型正式中又有隨性感。

▲▼ 王陽明穿西裝＋丹寧帥挺DSQUARED2。（圖／公）

被問到覺得有什麼單品可以帶回去給女兒穿的，他笑說要去逛一逛，透露女兒最近也很喜歡穿oversize、寬鬆一點的服裝，而且最近很喜歡紫色和粉紅色，所以會鎖定店內看有什麼紫色或粉色的單品。

對時尚、穿搭很有想法的他也透露，自己最愛的買單品是T恤，衣櫃裡應該有超過一、兩百件。被問到是否曾有失心瘋包色或包系列時，愛T恤的他卻回答包色的是Polo衫！他表示因為身高較高、肩膀寬但腰又比較細，要找到適合自己上半身的衣服不是很好找，因此有次看到一件size和剪裁對他來說很剛好的喀什米爾Polo衫，就一口氣把5、6個顏色全買下來。

擁有「台灣第一帥」稱號的他，出道多年不僅高顏值依舊，也長年維持著精壯結實的身材，他透露維持身材的一定要做飲食控制，像是炸的、甜的、重鹹的食物都要少吃，澱粉、肥肉也要少吃，他笑說「這樣感覺很難過生活，但還要加上健身！」像是跑步，做一些有運動，加上舉重等，用空閒時間去健身房，加上控制飲食，但也提醒大家別忘了好好的休息，「just take care youself，health is wealth」。
 

►蔡詩芸曬夫妻相擁照放閃！王陽明正面回應「一定會一直支持她」

►陳庭妮穿粉色羽毛化身「大鳥姐姐」挺MK　雷家汭不做選擇喊包色

 

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

王陽明, DSQUARED2, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

白髮狂冒快吃！營養師教「抗白髮飲食」多吃6食物＋改掉1件事

白髮狂冒快吃！營養師教「抗白髮飲食」多吃6食物＋改掉1件事

嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」

嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」

安格斯12星座一周運勢10／16－10／22　金牛越低調越幸運、巨蟹桃花開 55歲伊能靜太凍齡網狂讚！公開保養秘訣：奢養身體是最好的護膚品 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能 蔡康永：因為有天會「 死」　所以我們做的一切都有意義 霧裡看花摸不清！最善變星座Top 3　冠軍下一秒就推翻自己 趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面