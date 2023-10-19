瘦出小蠻腰！營養師教「快速瘦肚」4秘訣　輕鬆減掉內臟脂肪

▲營養師教瘦肚子小秘訣，從改變4個飲食習慣開始。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

現代人生活作息、飲食習慣改變，加上缺乏運動，不少人都有腰部肥胖、內臟脂肪的問題，但肚子上的肥肉好難減，你是不是也減到卡關好苦惱？營養師周麗就分享4個超有用的瘦肚子秘訣，能讓你甩掉肚子上頑固脂肪，快速瘦出小蠻腰。

＃少吃精緻碳水



像是白米飯、麵條、油條、麵包、餅乾、饅頭、蛋糕、糕點、含糖飲料等精緻碳水要少吃，主食可以吃雜一點，比如煮飯時可以把糙米放進白米裡，一起煮成糙米飯，或是加入紅豆、綠豆、白雲豆、鷹嘴豆，做成雜豆飯。

想吃麵包就選全麥含量高的全麥麵包；蛋糕、糕點和飲料都要盡量少吃少喝，減少吃的頻率，堅持一段時間，不僅肚子會變小，皮膚的狀態也會肉眼可見的變好，一舉多得。

＃多吃富含膳食纖維的食物



膳食纖維可以減少主食中葡萄糖的釋放，有利於控制血糖，並且讓脂肪不容易在肚子上囤積。建議可以多吃像是菠菜、油麥菜、韭菜、芹菜之類的綠葉蔬菜，以及四季豆、荷蘭豆（碗豆）、刀豆、蠶豆等鮮豆類的蔬菜都很不錯。

＃吃水果要控制量



營養師提醒，水果雖然含有許多維生素、營養素，但吃的量要控制，尤其別喝果汁！水果中的果糖需要通過肝臟代謝，若一下吃了太多的果糖，肝臟來不及代謝，就很容易變成三酸甘油脂和脂肪並囤積在肝臟，引起脂肪肝和其他代謝有關的疾病。水果一天的份量建議在200～350g，也就是兩個拳頭大小就足夠了。

＃避免吃含有反式脂肪酸的食物



反式脂肪酸在身體裡代謝的週期更長，有研究顯示，「高反式脂肪酸飲食」的人，腹部脂肪堆積更明顯。像是成分表裡有人造奶油、植物性鮮奶油（又稱為脂肪抹醬）、奶精、精煉植物油、代可可脂等的食物，都含有反式脂肪酸；還有反覆高溫油炸的食物，像是油條、炸雞、薯條、洋芋片、雞排等等，都要少吃。