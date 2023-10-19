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DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多

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記者林明瑋 / 台北報導

初春時節總給人浪漫想像，DIOR在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri接手後，早春成為異國文化探索之旅的代名詞，今年5月在墨西哥發表的2024早春度假系列終於現身台北，以向墨西哥傳奇藝術家Frida Kahlo（芙烈達卡蘿）致敬為主軸，蝴蝶是最搶眼的元素，從服裝、包包到飾品全都可見，超受歡迎的Book Tote托特包有許多圖案選擇，Lady Dior、Lady D-Joy包的吊飾蛻變為蝴蝶。

▲Dior 2024早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲Dior 2024早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲在台北舉辦的2024早春預覽會現場，天花板掛著美麗的紙雕裝飾。（圖／記者林明瑋攝）

▲Dior 2024早春。（圖／記者林明瑋攝）
▲Lady D-Joy包掛著蝴蝶吊飾。（圖／記者林明瑋攝）

DIOR在台北舉辦的2024早春預覽，在天花板掛起紙雕旗幟，各式蝴蝶圖案引領著進入新系列，當時的大秀在墨西哥城的Antiguo Colegio de San Ildefonso 文化中心舉行，除了曾是許多墨西哥藝術家學習之處、被認為是墨西哥壁畫運動的發源地，Frida Kahlo更在該地邂逅了一生摯愛Diego Rivera，因此更具意義。Frida與Diego原是師生關係，後來發展為情侶、步入婚姻，離婚又再度結婚，相伴了一生。

要細細品味DIOR 2024早春，就要先聽聽Frida Kahlo充滿戲劇性的人生故事，Frida Kahlo一輩子處於病痛，兒時患了小兒麻痺、18歲時遭遇嚴重車禍，經歷過無數手術，在病房的日子讓她開始拾起畫筆，作品中有大量的自畫像，一字濃眉、鮮豔的服裝、頭飾，透過畫作釋放出痛苦、能量、思想與意念，她的故事曾被拍成電影《揮灑烈愛》（Frida）在2002年上映。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

Frida Kahlo在女權與藝術領域有強大的渲染力，她的穿衣風格也對時尚圈有不少影響，英國V&A博物館曾舉辦她的服飾展覽、書籍《Frida Kahlo: Fashion As the Art of Being》探討她的衣著，精品品牌例如VALENTINO、Alberta Ferretti等，都曾以她為靈感來源，這次則輪到DIOR。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri從Frida Kahlo的穿著與畫作得到許多想法，Frida從19歲開始即有男士三件式西裝的衣著，打破性別界限的同時也昇華女性特質，DIOR轉換出的西裝造型，無論是斯文的格紋、華麗的絲絨與刺繡，都展現出女性的英氣，墨西哥傳統服飾、束腰外衣與傘狀裙或是超大戒指，都是Frida Kahlo常有的穿著，只不過她更為鮮亮飽滿，Maria Grazia Chiuri則用內斂的手法放進屬於DIOR的滋味。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR Book Tote有很多不同圖案，甚至推出皮革款。（圖／品牌提供，以下同）

汲取自DIOR歷史檔案的蝴蝶圖案隨處可見，蝴蝶在墨西哥代表了蛻變與自由，和Frida Kahlo予人的啟發不謀而合，包括手袋的圖案、Lady Dior及Lady D-Joy的包身裝飾與吊飾、飾品、各式服裝都有蝴蝶以不同姿態停駐，美麗且充滿力量。

▲Dior 2024早春。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Tribales蝴蝶珍珠耳環，17,000元。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）
▲DIOR Caro蝴蝶造型小羊皮包80,000元、雙面羊絨披肩83,000元。


【更多2024早春系列】

Max Mara
2024早春的Max Mara將場景拉到北歐，斯堪地那維亞的自然景觀與民俗傳統成為靈感泉源，並將 1909 年榮獲諾貝爾文學獎的瑞典女性作家Selma Lagerlöf大力支持社會進步、對於女性超前時代的觀點，融於服裝系列。

1900 年代務實幹練的剪裁、羊腿袖、及踝半身裙、領結襯衫等，畫出了2024早春服裝輪廓，輕盈飄逸的束腰外衣營造對比，點綴著黑色和象牙色的毛辮、絨球、流蘇等，加上民俗圖案呈現特色，彩色花朵來自仲夏節 （Midsommar），因為收集7種野花是節日的習俗之一，相傳若能集齊7種野花，將花束放在枕頭下，便會在夢中與未來的愛人相會。

▲TOD`S MaxMara 2024早春。（圖／品牌提供）

▲TOD`S MaxMara 2024早春。（圖／品牌提供）

▲TOD`S MaxMara 2024早春。（圖／品牌提供）

▲TOD`S MaxMara 2024早春。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON
LV藝術總監Nicolas Ghesquiere在2024早春植入了拿手的科幻未來感，頗有水中女孩上岸到了陸地的氣氛，鰭狀的衣領、裙襬，還有鱗片般的短裙、長褲，巴洛克帽飾上的珍珠，既華麗也像泡泡，彩繪玻璃般的花朵圖案洋裝用波浪荷葉勾邊，建築廓形的雪紡長禮服既柔且剛。

吸睛的貝殼造型小提包呼應著從湖水上岸的情境，讓人忍不住多看幾眼，GO-14包除了淺黃還有淺灰、淺藍等，走的是優雅路線，而大型水桶包染上鮮豔的橘、寶藍，甚或色塊拼接，則顯得大鳴大放。

TOD’S
創意總監Walter Chiapponi在2024春夏秀後卸任，早春系列等於是他在TOD’S
的倒數第二個作品，以實用為前提，將重點放在外形、布料與色彩上，張顯出材質與工藝。

皮革如布料般輕盈細膩，短版飛行員夾克蓬蓬的顯得可愛，男友外套和西裝移除外套和襯衫的衣領，或像錯視畫般反向互換；鉛筆裙則勾勒出輪廓，展現感性又直率的態度。T Timeless 郵差包和T Case肩背包一改原來的大小比例與製作工藝，個性更鮮明，鞋款延續TOD’S的歷史也革新，莫卡辛鞋加入細節點綴，優雅又迷人。

▲TOD`S MaxMara 2024早春。（圖／品牌提供）

▲TOD`S MaxMara 2024早春。（圖／品牌提供）

▲TOD`S MaxMara 2024早春。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

DIOR, 2024早春, Maria Grazia Chiuri, Frida Kahlo

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