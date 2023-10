DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多

記者林明瑋 / 台北報導

初春時節總給人浪漫想像,DIOR在女裝創意總監Maria Grazia Chiuri接手後,早春成為異國文化探索之旅的代名詞,今年5月在墨西哥發表的2024早春度假系列終於現身台北,以向墨西哥傳奇藝術家Frida Kahlo(芙烈達卡蘿)致敬為主軸,蝴蝶是最搶眼的元素,從服裝、包包到飾品全都可見,超受歡迎的Book Tote托特包有許多圖案選擇,Lady Dior、Lady D-Joy包的吊飾蛻變為蝴蝶。

▲在台北舉辦的2024早春預覽會現場,天花板掛著美麗的紙雕裝飾。(圖/記者林明瑋攝)



▲Lady D-Joy包掛著蝴蝶吊飾。(圖/記者林明瑋攝)

DIOR在台北舉辦的2024早春預覽,在天花板掛起紙雕旗幟,各式蝴蝶圖案引領著進入新系列,當時的大秀在墨西哥城的Antiguo Colegio de San Ildefonso 文化中心舉行,除了曾是許多墨西哥藝術家學習之處、被認為是墨西哥壁畫運動的發源地,Frida Kahlo更在該地邂逅了一生摯愛Diego Rivera,因此更具意義。Frida與Diego原是師生關係,後來發展為情侶、步入婚姻,離婚又再度結婚,相伴了一生。

要細細品味DIOR 2024早春,就要先聽聽Frida Kahlo充滿戲劇性的人生故事,Frida Kahlo一輩子處於病痛,兒時患了小兒麻痺、18歲時遭遇嚴重車禍,經歷過無數手術,在病房的日子讓她開始拾起畫筆,作品中有大量的自畫像,一字濃眉、鮮豔的服裝、頭飾,透過畫作釋放出痛苦、能量、思想與意念,她的故事曾被拍成電影《揮灑烈愛》(Frida)在2002年上映。

Frida Kahlo在女權與藝術領域有強大的渲染力,她的穿衣風格也對時尚圈有不少影響,英國V&A博物館曾舉辦她的服飾展覽、書籍《Frida Kahlo: Fashion As the Art of Being》探討她的衣著,精品品牌例如VALENTINO、Alberta Ferretti等,都曾以她為靈感來源,這次則輪到DIOR。

Maria Grazia Chiuri從Frida Kahlo的穿著與畫作得到許多想法,Frida從19歲開始即有男士三件式西裝的衣著,打破性別界限的同時也昇華女性特質,DIOR轉換出的西裝造型,無論是斯文的格紋、華麗的絲絨與刺繡,都展現出女性的英氣,墨西哥傳統服飾、束腰外衣與傘狀裙或是超大戒指,都是Frida Kahlo常有的穿著,只不過她更為鮮亮飽滿,Maria Grazia Chiuri則用內斂的手法放進屬於DIOR的滋味。





▲DIOR Book Tote有很多不同圖案,甚至推出皮革款。(圖/品牌提供,以下同)

汲取自DIOR歷史檔案的蝴蝶圖案隨處可見,蝴蝶在墨西哥代表了蛻變與自由,和Frida Kahlo予人的啟發不謀而合,包括手袋的圖案、Lady Dior及Lady D-Joy的包身裝飾與吊飾、飾品、各式服裝都有蝴蝶以不同姿態停駐,美麗且充滿力量。

▲DIOR Tribales蝴蝶珍珠耳環,17,000元。(圖/記者林明瑋攝)



▲DIOR Caro蝴蝶造型小羊皮包80,000元、雙面羊絨披肩83,000元。



【更多2024早春系列】

Max Mara

2024早春的Max Mara將場景拉到北歐,斯堪地那維亞的自然景觀與民俗傳統成為靈感泉源,並將 1909 年榮獲諾貝爾文學獎的瑞典女性作家Selma Lagerlöf大力支持社會進步、對於女性超前時代的觀點,融於服裝系列。

1900 年代務實幹練的剪裁、羊腿袖、及踝半身裙、領結襯衫等,畫出了2024早春服裝輪廓,輕盈飄逸的束腰外衣營造對比,點綴著黑色和象牙色的毛辮、絨球、流蘇等,加上民俗圖案呈現特色,彩色花朵來自仲夏節 (Midsommar),因為收集7種野花是節日的習俗之一,相傳若能集齊7種野花,將花束放在枕頭下,便會在夢中與未來的愛人相會。

LOUIS VUITTON

LV藝術總監Nicolas Ghesquiere在2024早春植入了拿手的科幻未來感,頗有水中女孩上岸到了陸地的氣氛,鰭狀的衣領、裙襬,還有鱗片般的短裙、長褲,巴洛克帽飾上的珍珠,既華麗也像泡泡,彩繪玻璃般的花朵圖案洋裝用波浪荷葉勾邊,建築廓形的雪紡長禮服既柔且剛。

吸睛的貝殼造型小提包呼應著從湖水上岸的情境,讓人忍不住多看幾眼,GO-14包除了淺黃還有淺灰、淺藍等,走的是優雅路線,而大型水桶包染上鮮豔的橘、寶藍,甚或色塊拼接,則顯得大鳴大放。

TOD’S

創意總監Walter Chiapponi在2024春夏秀後卸任,早春系列等於是他在TOD’S

的倒數第二個作品,以實用為前提,將重點放在外形、布料與色彩上,張顯出材質與工藝。

皮革如布料般輕盈細膩,短版飛行員夾克蓬蓬的顯得可愛,男友外套和西裝移除外套和襯衫的衣領,或像錯視畫般反向互換;鉛筆裙則勾勒出輪廓,展現感性又直率的態度。T Timeless 郵差包和T Case肩背包一改原來的大小比例與製作工藝,個性更鮮明,鞋款延續TOD’S的歷史也革新,莫卡辛鞋加入細節點綴,優雅又迷人。