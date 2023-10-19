沛納海兩地時間錶男女都能駕馭　黑白款最耐看

▲沛納海Luminor Quaranta BiTempo 白色款腕錶(PAM01367，281,000元。（圖／提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）經典Luminor系列之中，錶徑40毫米的Luminor Quaranta屬於尺寸較小的一派，男、女皆可駕馭，新作首度加入雙時區複雜功能，推出耐看的黑與白色兩款Luminor Quaranta BiTempo腕錶，搭配同色鱷魚皮錶帶展現優雅品味，亦可使用快拆機制更換錶帶，是旅人或商務人士不可或缺的有型配件。



▲沛納海Luminor Quaranta BiTempo黑色款腕錶PAM01365，281,000元。



▲沛納海Luminor Quaranta BiTempo腕錶具夜光顯示，在暗處依然清晰易讀。

Luminor Quaranta BiTempo腕錶延續沛納海招牌設計，包括枕型錶殼、錶冠護橋裝置、2000年起採用的時標，功能除了顯示時、分、日期與小秒，首度加上GMT指針顯示兩地時間，且GMT指針尖端覆上藍色夜光塗層，與散發綠色夜光的時標與時分針在暗夜依然清晰可辨；錶背則採透明設計，顯露具3日動力儲存的P.900/GMT自動上鍊機芯。



▲Grand Seiko 9S 25周年GMT特別限量錶款SBGJ275，220,000元。（圖／Grand Seiko提供）

Grand Seiko為慶祝Calibre 9S機械機芯誕生25周年，旗下Sport系列與 Elegance系列也推出了GMT 腕錶紀念，設計靈感源自品牌機械製錶故鄉岩手縣的天空，特別是限量2000只的Sport系列的SBGJ275腕錶，在藍色面盤上描繪了岩手山於黎明時分出現的雲海景致，詩意面盤同時結合實用功能，可同時讀取3個時區時間，且此款錶是品牌旗下防水深度達200米的機械腕錶中，首款採用透明後底蓋的錶款，大方秀高精準度的高振頻S86 Hi-Beat GMT機芯。

