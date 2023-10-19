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「1坪空間包辦小孩房」訂單衝5百萬　集資平台5折價10／19截止

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▲小孩房傢俱居家設計單品。（圖／各業者提供）

▲環安家具設計立體式小孩房規劃。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣品牌環安傢俱近期於嘖嘖集資平台推出「睡寶堡實木房間組」，主打只需要1坪空間，就可「塞進」獨立床鋪、書桌、衣櫃、書櫃，且尺寸不縮水，包括加大單人床、大面積書桌等，開賣後打動不少小空間居所的家長，上線1個月期間已收破500萬元訂單，號稱市價5折集資價僅到10／19截止，有心動的父母不妨現在出手。

▲小孩房傢俱居家設計單品。（圖／各業者提供）

去年環安傢俱推出「好眠城」實木床組專案，拿下嘖嘖平台總成績第8名，該方案提早出貨與具質感的實木成品，以及終生保修、免費翻新的售後服務，讓購買的消費者售後滿意度高，今年再推出「睡寶堡實木房間組」，主打小型公寓住宅的家庭們，即便房間只有1坪空間，也可有加大單人床、大書桌、書櫃及收納衣櫃，目前總集資金額已突破500萬元。

▲小孩房傢俱居家設計單品。（圖／各業者提供）

許多人家中都面臨空間不足的問題，或是房間太小難以規劃，睡寶堡實木房間組以方形面積的立體設計，將床跟書桌、收納空間等如立體七巧板般設計在一處，因應台灣建築的普遍260公分樓高高度進行規劃，強調即便是174公分的大人都能睡，並使用台規3.5 x 6.2尺的加大單人床尺寸，在買寢具的時候也有更多選擇。

下方的書桌尺寸也大於一般桌子60公分深度，另加深20公分，提供深80公分寬112公分桌面，使用空間更大，也可搭配電腦或平板進行學習，桌面有設計電線孔，整體採用隱藏式五金設計，螺絲等五金不會外露，並可耐重700公斤，該款設計可添加梯櫃，不適合自行爬梯的孩子也可適用。

▲小孩房傢俱居家設計單品。（圖／各業者提供）

即便房間只有2坪空間，該組合也能將多數基本設計集中在1坪空間大小，可多出1走空間讓孩子活動或彈性放置更多家具與遊戲收納，其集資方案將於10／20凌晨3點結束，集資價從61,800元至103,800元不等。

▲小孩房傢俱居家設計單品。（圖／各業者提供）▲小孩房傢俱居家設計單品。（圖／各業者提供）

IKEA近期因應80周年推出的Nytillverkad限量系列，以過往經典家具單品進行設計翻新，改造成潮流橘、炙熱紅、時尚黑等多種繽紛顏色的樣貌，另以全新材質重塑經典，近期推出第二波新品，部分也很適合放在繽紛風格的小孩房喔。

▲小孩房傢俱居家設計單品。（圖／各業者提供）

亮點商品包括NICKFIBBLA靠枕套（原名為Strix），最早於1972年和大家見面。經典時尚的窄條紋，搭配高飽和度的橘色與簡約白色，輕鬆為居家佈置帶來繽紛活潑氛圍；搶眼迷人的鮮紅色STOENSE短毛地毯（原名為ROND），則有經典款式的形狀與短毛設計，同時具有吸音效果，以及HAVSFJÄDER 吊燈罩（原名為CIRKEL），有著溫潤的圓弧外型，能散發出低調迷人的裝飾光源。

關鍵字：

環安, IKEA, 睡寶堡實木房間組, Nytillverkad限量系列

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