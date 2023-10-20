亮・珠寶／許光漢笑容與Tiffany齊吸睛　海洋項鍊未優化寶石美翻

▲許光漢日前出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

傳奇珠寶設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）為Tiffany & Co.留下豐富的經典設計，持續啟發當代創作，上周許光漢出席Tiffany於上海舉辦的高級珠寶展，他別上Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石、祖母綠與藍寶石海螺造型胸針漾著微笑，吸睛度百分百，史隆伯傑的奇幻風格還催生出2023年Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue秋季全新作品，海中魚兒、海星、海葵全躍為主角，鑲飾品牌精心蒐羅未經優化處理的天然頂級寶石，展現迷人的魔幻魅力。





▲許光漢佩戴的Tiffany & Co. Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石、祖母綠與藍寶石胸針。





▲Tiffany 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境中花舞海葵主題手環，鑲嵌總重逾9克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石。

Tiffany珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille操刀設計的2023年Blue Book系列：幻海秘境Out of the Blue，在具象、寫實主義與自然抽象之間靈活轉換，創作出瀚海星螺（Shell）、珊瑚溢彩（Coral）、魚躍光影（Pisces）、海岩星韻（Starfish）、深海星芒（Star Urchin），近期曝光的秋季新作除了延伸此6大主題，還新增花舞海葵（Sea Anemone）珠寶，其手環設計結構是一大創新，運用顫動式（en tremblant）工藝鑲嵌鑽石、藍色銅鋰碧璽與綠松石營造視覺動感，且鑽石尖底朝外呈現尖刺感呼應海葵樣貌。





▲Tiffany魚躍光影胸針鑲總重逾28克拉未經優化處理蓮花藍寶石與粉紅藍寶石、紅碧璽及鑽石。





▲Tiffany珊瑚溢彩項鍊鑲嵌總重逾37克拉未經優化處理紫色藍寶石與鑽石。

秋季新作採用不少珍罕的頂級寶石，未經優化處理的天然色澤令人驚艷，例如鑲嵌28克拉未經處理蓮花剛玉（Padparadscha Sapphire）、紅藍寶石、紅碧璽及鑽石胸針的魚躍光影胸針姿態靈動，珊瑚溢彩項鍊總重逾37克拉紫色藍寶石與海岩星韻鑽石項鍊的22克拉主石綠色銅鋰碧璽都是未經處理的美麗寶石，對藏家而言更具吸引力。





▲Tiffany海岩星韻可轉換式項鍊的主石是逾22克拉綠色銅鋰碧璽。

MIKIMOTO慶賀世界首顆養殖珍珠誕生的第130周年，今年高級珠寶Praise to the Sea系列向品牌的起源海洋致敬，以珍珠、彩色寶石勾勒出生動的海底景致，一款以海膽為靈感的可轉換珍珠項鍊，於主石蛋白石周圍鑲嵌珍珠母貝製的尖刺，佩戴者可將此大膽設計取下作為胸針；另一個性之作為珊瑚海葵造型耳掛式耳環，鑲嵌丹泉石、藍寶石、石榴石、尖晶石及鑽石，以繽紛設計演繹魚類的家園。



▲MIKIMOTO靈感源自海膽的可轉換式珍珠項鍊，主石蛋白石周圍鑲嵌以珍珠母貝打造的尖刺。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲MIKIMOTO珊瑚海葵造型耳掛式耳環，鑲嵌丹泉石、藍寶石、石榴石、尖晶石及鑽石。