fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／許光漢笑容與Tiffany齊吸睛　海洋項鍊未優化寶石美翻

>

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲許光漢日前出席Tiffany & Co.上海Blue Book高級珠寶展。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

傳奇珠寶設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）為Tiffany & Co.留下豐富的經典設計，持續啟發當代創作，上周許光漢出席Tiffany於上海舉辦的高級珠寶展，他別上Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石、祖母綠與藍寶石海螺造型胸針漾著微笑，吸睛度百分百，史隆伯傑的奇幻風格還催生出2023年Blue Book系列幻海秘境Out of the Blue秋季全新作品，海中魚兒、海星、海葵全躍為主角，鑲飾品牌精心蒐羅未經優化處理的天然頂級寶石，展現迷人的魔幻魅力。

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲許光漢佩戴的Tiffany & Co. Schlumberger 18K金與鉑金鑲嵌鑽石、祖母綠與藍寶石胸針。

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境中花舞海葵主題手環，鑲嵌總重逾9克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石及綠松石。

Tiffany珠寶暨高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille操刀設計的2023年Blue Book系列：幻海秘境Out of the Blue，在具象、寫實主義與自然抽象之間靈活轉換，創作出瀚海星螺（Shell）、珊瑚溢彩（Coral）、魚躍光影（Pisces）、海岩星韻（Starfish）、深海星芒（Star Urchin），近期曝光的秋季新作除了延伸此6大主題，還新增花舞海葵（Sea Anemone）珠寶，其手環設計結構是一大創新，運用顫動式（en tremblant）工藝鑲嵌鑽石、藍色銅鋰碧璽與綠松石營造視覺動感，且鑽石尖底朝外呈現尖刺感呼應海葵樣貌。

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany魚躍光影胸針鑲總重逾28克拉未經優化處理蓮花藍寶石與粉紅藍寶石、紅碧璽及鑽石。

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany珊瑚溢彩項鍊鑲嵌總重逾37克拉未經優化處理紫色藍寶石與鑽石。

秋季新作採用不少珍罕的頂級寶石，未經優化處理的天然色澤令人驚艷，例如鑲嵌28克拉未經處理蓮花剛玉（Padparadscha Sapphire）、紅藍寶石、紅碧璽及鑽石胸針的魚躍光影胸針姿態靈動，珊瑚溢彩項鍊總重逾37克拉紫色藍寶石與海岩星韻鑽石項鍊的22克拉主石綠色銅鋰碧璽都是未經處理的美麗寶石，對藏家而言更具吸引力。

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany海岩星韻可轉換式項鍊的主石是逾22克拉綠色銅鋰碧璽。

MIKIMOTO慶賀世界首顆養殖珍珠誕生的第130周年，今年高級珠寶Praise to the Sea系列向品牌的起源海洋致敬，以珍珠、彩色寶石勾勒出生動的海底景致，一款以海膽為靈感的可轉換珍珠項鍊，於主石蛋白石周圍鑲嵌珍珠母貝製的尖刺，佩戴者可將此大膽設計取下作為胸針；另一個性之作為珊瑚海葵造型耳掛式耳環，鑲嵌丹泉石、藍寶石、石榴石、尖晶石及鑽石，以繽紛設計演繹魚類的家園。
 

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO靈感源自海膽的可轉換式珍珠項鍊，主石蛋白石周圍鑲嵌以珍珠母貝打造的尖刺。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ 海洋珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珊瑚海葵造型耳掛式耳環，鑲嵌丹泉石、藍寶石、石榴石、尖晶石及鑽石。

►劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany

►趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣

關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, MIKIMOTO, 許光漢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

海瑞溫斯頓50億珠寶襲台　大克拉寶石慶晶華店嶄新開幕

海瑞溫斯頓50億珠寶襲台　大克拉寶石慶晶華店嶄新開幕

起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能

起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能

嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」

嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」

趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣 昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球 Grand Seiko台灣獨家錶天青色迷人　傳神演繹「穀雨」盎然生機 凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後 劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man 張孝全買錶「繳不少學費」　老婆的錶霸氣全埋單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面