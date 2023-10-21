fb ig video ETtoday search mobile

趙露思「元氣早餐」是甩肉秘訣！主角水煮蛋搭配這杯超順暢

>

實習記者施至真／綜合報導

你是早餐派，還是不吃早餐派？趙露思的減肥秘訣就是堅持吃早餐，外食族想要靠飲食瘦身並非難事，早餐可以提供身體所需的能量，啟動新陳代謝。吃得健康更是首要關鍵，優質蛋白讓營養更全面，今天就來看看趙露思的「水煮蛋＋飲品」瘦身法，原來這杯可以解決便秘問題！

▲趙露思早餐。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

▲趙露思的減肥秘訣就是堅持吃早餐。（圖／翻攝小紅書@趙露思，下同）

趙露思的早餐首選是水煮蛋，搭配無糖豆漿、美式咖啡等飲品都可以，有些人表示自己在間歇性斷食，或是沒有吃早餐的習慣，其實不吃早餐容易使代謝變慢，只要選對早餐組合能提升飽足感，午餐反而可以少攝取一些熱量。

＃外食族首選「蛋」

雞蛋屬於優質蛋白質，以水煮方式烹調的熱量較低，且成為固體後可以在胃中停留比較長的時間，不容易產生飢餓感，水煮蛋可以搭配鹽和胡椒，吃起來更美味；當然比起自己煮，超商「茶葉蛋」更容易取得，但切記挑選滷過久的茶葉蛋，例如蛋殼顏色太深、裂痕過於明顯，以免攝取過多鈉含量。

▲趙露思早餐。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

▲茶葉蛋是外食族比較好取得的早餐選擇。（圖／實習記者施至真攝）

＃提神美式＆飽足感豆漿

美式黑咖啡不只可以消水腫，精神也能得到滿足，此外，咖啡會促進腸胃蠕動，早上飲用可以改善便秘問題；無糖豆漿是優質的植物性蛋白，也是趙露思的早餐飲品選擇。

▲趙露思早餐。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

＃加餐好選擇

如果想多吃一點，趙露思有時候也會加上水果、燕麥或希臘優格。當然，喜歡以三明治當成早餐的人，可以將白土司換成全麥土司，一樣是元氣早餐的好選擇。

▲趙露思早餐。（圖／翻攝小紅書＠赵露思）

►《芭蕾復仇曲》全鐘瑞素顏「水煮蛋肌」惹人羨！養成全靠3招

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

 

關鍵字：

趙露思, 瘦身, 元氣早餐, 早餐瘦身法, 水煮蛋, 茶葉蛋, 美式咖啡, 豆漿

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變

金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變

超準！第一眼看到熊貓還是狼？秒測你的「真實個性」

超準！第一眼看到熊貓還是狼？秒測你的「真實個性」

金鐘紅毯三美／蔡詩芸超辣愛心禮服「赫本風」奪第一！蔡黃汝純白仙氣裙緊追 把平價衣穿出高級感的4個秘訣　只要掌握2個字就能馬上升級 鞋子怎麼洗？超實用洗鞋10招　帆布鞋、麂皮鞋髒汙不同清潔法必學 J.Sheon身心愉悅的秘密是滑板　 lululemon台北101沉浸式空間「限時2天」 「索隆」新田真劍佑來台狂灌波霸奶茶　跑卡地亞趴「想包整套」 誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清 金鐘時尚／綜藝三王一后衣品超高　胡瓜清瘦、吳宗憲回春10歲　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面