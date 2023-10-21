趙露思「元氣早餐」是甩肉秘訣！主角水煮蛋搭配這杯超順暢

實習記者施至真／綜合報導

你是早餐派，還是不吃早餐派？趙露思的減肥秘訣就是堅持吃早餐，外食族想要靠飲食瘦身並非難事，早餐可以提供身體所需的能量，啟動新陳代謝。吃得健康更是首要關鍵，優質蛋白讓營養更全面，今天就來看看趙露思的「水煮蛋＋飲品」瘦身法，原來這杯可以解決便秘問題！

▲趙露思的減肥秘訣就是堅持吃早餐。（圖／翻攝小紅書@趙露思，下同）



趙露思的早餐首選是水煮蛋，搭配無糖豆漿、美式咖啡等飲品都可以，有些人表示自己在間歇性斷食，或是沒有吃早餐的習慣，其實不吃早餐容易使代謝變慢，只要選對早餐組合能提升飽足感，午餐反而可以少攝取一些熱量。

＃外食族首選「蛋」

雞蛋屬於優質蛋白質，以水煮方式烹調的熱量較低，且成為固體後可以在胃中停留比較長的時間，不容易產生飢餓感，水煮蛋可以搭配鹽和胡椒，吃起來更美味；當然比起自己煮，超商「茶葉蛋」更容易取得，但切記挑選滷過久的茶葉蛋，例如蛋殼顏色太深、裂痕過於明顯，以免攝取過多鈉含量。

▲茶葉蛋是外食族比較好取得的早餐選擇。（圖／實習記者施至真攝）



＃提神美式＆飽足感豆漿

美式黑咖啡不只可以消水腫，精神也能得到滿足，此外，咖啡會促進腸胃蠕動，早上飲用可以改善便秘問題；無糖豆漿是優質的植物性蛋白，也是趙露思的早餐飲品選擇。

＃加餐好選擇

如果想多吃一點，趙露思有時候也會加上水果、燕麥或希臘優格。當然，喜歡以三明治當成早餐的人，可以將白土司換成全麥土司，一樣是元氣早餐的好選擇。