蕭敬騰婚紗照秀賣光光的86萬「錶王」　新娘造型又美又帥

▲蕭敬騰宣布與經紀人Summer結婚，嘟嘴作勢親吻的蕭敬騰戴著藍色PP錶。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）愛情長跑16年，今正式結為夫妻，兩人一同宣布喜訊，並分享日前到挪威拍攝的婚紗照，Summer連換3套風格不同的白色服裝，當又美又帥的新娘；蕭敬騰則穿淺色雙排扣西裝，不時做出嘟嘴等俏皮表情逗老婆大笑，手腕上的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）絕版錶也跟著搶鏡了。





▲蕭敬騰戴PP於2020年推出限量1000只的Calatrava紀念限量錶 Ref.6007A-001，已售罄。（圖／品牌提供）

蕭敬騰拍婚紗照所戴的藍色錶款，是PP於2020年為慶祝旗下位於日內瓦Plan-les-Ouates生產大樓落成而生的Calatrava紀念錶，此編號6007A-001的腕錶為精鋼材質，搭配風格活潑的藍色面盤，中央為「碳纖風格」紋理，配有三角形時標組成的軌道分鐘刻度、巴頓式中空時針與分針，底蓋則有卡勒卓華十字星圖案及「New Manufacture 2019」字樣，「2019」是指首批作業小組遷至全新生產大樓的年份，當時限量1000只，定價862,000元，已全數售罄。



▲Summer白色西裝配頭紗的新娘造型，又帥又美。（圖／喜鵲娛樂提供）

不僅新郎穿搭講究，新娘Summer也連換3套白色服裝當最美新娘，一套是簡約的荷葉袖連身裙搭白球鞋，另一套是露肩又前開岔露腿的白色禮服展現優雅女人味，第三套則是帥氣白西裝配頭紗，蕭敬騰在旁不時做出嘟嘴等俏皮表情，把她逗得哈哈大笑，幸福洋溢。



▲Summer露肩又前開岔露腿的白色禮服風格優雅。（圖／喜鵲娛樂提供）