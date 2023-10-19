fb ig video ETtoday search mobile

蕭敬騰婚紗照秀賣光光的86萬「錶王」　新娘造型又美又帥

>

▲蕭敬騰喜宣布和Summer的結婚紀念日 。（圖／翻攝自FACEBOOK／蕭敬騰 Jam Hsiao）

▲蕭敬騰宣布與經紀人Summer結婚，嘟嘴作勢親吻的蕭敬騰戴著藍色PP錶。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰與經紀人Summer（林有慧）愛情長跑16年，今正式結為夫妻，兩人一同宣布喜訊，並分享日前到挪威拍攝的婚紗照，Summer連換3套風格不同的白色服裝，當又美又帥的新娘；蕭敬騰則穿淺色雙排扣西裝，不時做出嘟嘴等俏皮表情逗老婆大笑，手腕上的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）絕版錶也跟著搶鏡了。

▲▼蕭敬騰結婚錶 。（圖／公關照）

▲蕭敬騰戴PP於2020年推出限量1000只的Calatrava紀念限量錶 Ref.6007A-001，已售罄。（圖／品牌提供）

蕭敬騰拍婚紗照所戴的藍色錶款，是PP於2020年為慶祝旗下位於日內瓦Plan-les-Ouates生產大樓落成而生的Calatrava紀念錶，此編號6007A-001的腕錶為精鋼材質，搭配風格活潑的藍色面盤，中央為「碳纖風格」紋理，配有三角形時標組成的軌道分鐘刻度、巴頓式中空時針與分針，底蓋則有卡勒卓華十字星圖案及「New Manufacture 2019」字樣，「2019」是指首批作業小組遷至全新生產大樓的年份，當時限量1000只，定價862,000元，已全數售罄。

▲▼蕭敬騰。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲Summer白色西裝配頭紗的新娘造型，又帥又美。（圖／喜鵲娛樂提供）

不僅新郎穿搭講究，新娘Summer也連換3套白色服裝當最美新娘，一套是簡約的荷葉袖連身裙搭白球鞋，另一套是露肩又前開岔露腿的白色禮服展現優雅女人味，第三套則是帥氣白西裝配頭紗，蕭敬騰在旁不時做出嘟嘴等俏皮表情，把她逗得哈哈大笑，幸福洋溢。

▲▼蕭敬騰。（圖／喜鵲娛樂提供）
▲Summer露肩又前開岔露腿的白色禮服風格優雅。（圖／喜鵲娛樂提供）

►風・Luxury／拍賣行香港開錶店搶新客　冰藍色勞力士打頭陣

►沛納海兩地時間錶男女都能駕馭　黑白款最耐看

 《ETStar學習雲》開課了

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

蕭敬騰, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Summer

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

沛納海兩地時間錶男女都能駕馭　黑白款最耐看

沛納海兩地時間錶男女都能駕馭　黑白款最耐看

海瑞溫斯頓50億珠寶襲台　大克拉寶石慶晶華店嶄新開幕

海瑞溫斯頓50億珠寶襲台　大克拉寶石慶晶華店嶄新開幕

起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能

起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能

嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」 趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣 昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球 Grand Seiko台灣獨家錶天青色迷人　傳神演繹「穀雨」盎然生機 凱特王妃Zara舊外套穿不膩　難得背香奈兒包卻低調藏身後 劉嘉玲透視馬甲大露事業線　甜蜜勾梁朝偉挺Tiffany G-SHOCK異材質結構防護升級　越野車粗獷外觀超man

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面