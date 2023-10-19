史上最可愛！小狐狸躍上青春露、卸妝巾也變得超Barbie

▲美妝跨界聯名，互相拉抬人氣。

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名比話題也比可愛，MakeUp Eraser 魔法卸妝巾與美麗自信的芭比聯名，而SK-II則是讓MAISON KITSUNÉ的小狐狸躍上瓶身，俏皮可愛讓人想全部收藏。

卸妝並非將美麗抹去，而是展現出光彩自信的時刻，就如同芭比電影所傳達，完美不只有一個樣貌。MakeUp Eraser 魔法卸妝巾與芭比聯名推出限量七件組組合，包裝保有芭比復古風格，以粉紅與黑為主色，展現柔軟與堅毅同時並存的芭比性格，MakeUp Eraser 原創魔法卸妝巾，只需沾溫水即可卸妝，還能輕鬆清洗泥膜，卸除身體防曬，卸出好膚質。

以大受歡迎的MakeUp Eraser經典款原創粉卸妝巾，搭配上本次的芭比聯名七件組，讓卸妝同時充滿粉色能量！經典款卸妝巾尺寸不僅可以卸妝洗臉，大面積超實用也可當作萬用毛巾使用。

SK-II與法國時裝生活方式品牌MAISON KITSUNÉ的首次合作，以此為契機，吸引勇於展現肌膚真實狀態的女性，讓她們自信地向全世界展現自己獨一無二的風采，以及樂觀而堅定的心態。

產品瓶身融合MAISON KITSUNÉ標誌性的狐狸坐著冥想的形象，鮮豔的紅色和藍色相互映襯，搭配俏皮的花朵和星空圖案，讓人印象深刻。