fb ig video ETtoday search mobile

史上最可愛！小狐狸躍上青春露、卸妝巾也變得超Barbie

>

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲美妝跨界聯名，互相拉抬人氣。

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名比話題也比可愛，MakeUp Eraser 魔法卸妝巾與美麗自信的芭比聯名，而SK-II則是讓MAISON KITSUNÉ的小狐狸躍上瓶身，俏皮可愛讓人想全部收藏。

卸妝並非將美麗抹去，而是展現出光彩自信的時刻，就如同芭比電影所傳達，完美不只有一個樣貌。MakeUp Eraser 魔法卸妝巾與芭比聯名推出限量七件組組合，包裝保有芭比復古風格，以粉紅與黑為主色，展現柔軟與堅毅同時並存的芭比性格，MakeUp Eraser 原創魔法卸妝巾，只需沾溫水即可卸妝，還能輕鬆清洗泥膜，卸除身體防曬，卸出好膚質。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

以大受歡迎的MakeUp Eraser經典款原創粉卸妝巾，搭配上本次的芭比聯名七件組，讓卸妝同時充滿粉色能量！經典款卸妝巾尺寸不僅可以卸妝洗臉，大面積超實用也可當作萬用毛巾使用。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

SK-II與法國時裝生活方式品牌MAISON KITSUNÉ的首次合作，以此為契機，吸引勇於展現肌膚真實狀態的女性，讓她們自信地向全世界展現自己獨一無二的風采，以及樂觀而堅定的心態。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

產品瓶身融合MAISON KITSUNÉ標誌性的狐狸坐著冥想的形象，鮮豔的紅色和藍色相互映襯，搭配俏皮的花朵和星空圖案，讓人印象深刻。

關鍵字：

美妝聯名, 限定, 跨界

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

「註定晚婚」星座Top 3 ！　第一名年紀大才會勇敢抓住真愛

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

瘦出小蠻腰！營養師教「快速瘦肚」4秘訣　輕鬆減掉內臟脂肪

瘦出小蠻腰！營養師教「快速瘦肚」4秘訣　輕鬆減掉內臟脂肪

ITZY隊長Yeji火辣吊帶裝壓軸秀中文　與何超蓮現身Tory Burch派對 DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多 營養師教你別讓流感找上門：「6大飲食+3大習慣」請注意 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 王陽明帥挺DSQUARED2「自曝T恤破百件」　鎖定粉色單品是為「她」 頭髮掉不停？日本專家教吃5種「防掉髮食物」　第1還能助減肥 蕭敬騰婚紗照秀賣光光的86萬「錶王」　新娘造型又美又帥

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面