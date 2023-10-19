誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

▲信義誠品將於今年耶誕夜邁向最後營業日。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

誠品唯一在信義計畫區的門市「誠品信義店」，因租約到期房東統一打算收回自營百貨，今（10／19）對外宣布最後營業日為12／24耶誕夜，即起推出全店萬件商品5折起，書店也有最終場曬書市集，邀請讀者前來最後巡禮，將接棒24小時書店的「誠品生活松菸店」也正分區改裝，圖書總量體將擴大3倍，接手敦南書店規模。

誠品信義店將在耶誕夜迎來營業最終日，12／23與12／24周末兩天也將舉辦溫馨音樂會。倒數一個月將推出過去18年回顧主題書展、作家講座、音樂、手作等豐富活動，天天都有不同主題登場。

誠品表示，雖然信義店即將告別，9月下旬才剛開幕的亞洲最大店點誠品生活新店，營運不到一個月人流已逾百萬，至今熱潮不減，預計將接手誠品旗下營業額最高店的位子。

誠品董事長吳旻潔於去年股東會上公開跟信義店大房東統一集團喊話，將租期續約受阻情況檯面化，對此統一集團持續低調處理，今年初終於正式對外宣布，誠品信義店將在今年底熄燈，表示續約無望，並將營業重心轉至全台最大裕隆城的「誠品生活新店」，新賣場因剛開人潮不斷，吳旻潔樂觀表示裕隆城年營業額可破40億元。

而誠品信義開業至今已累計2億人次的人流，該賣場將由統一集團接手，串連旁邊統一時代百貨再規劃為賣場，據傳也會有集團旗下的博客來實體書店進駐。