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新光三越信義新天地週年慶買氣旺　要價5千元唇膏2小時狂賣百支

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▲▼新光三越台北信義新天地週年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光三越台北信義新天地週年慶首日開館不到10分鐘人潮爆棚。（圖／記者湯興漢攝）

時尚中心／綜合報導

新光三越信義新天地4館週年慶今（10／19）開跑，帶動信義區早上人氣急增，一早未開店前門口就有不少民眾排隊等待進場，開店後人潮塞滿一樓化妝品區，今年周慶輕奢美妝跟香氛人氣超旺，要價5,000多元的香奈兒唇膏2小時就賣破百支，限量400支的Valentino唇膏更是早上就賣完，週慶首日就斷貨，新光三越表示首日業績上看12.5億元、人潮突破25萬人次。

▲▼新光三越台北信義新天地週年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北最具指標性百貨新光三越台北信義新天地，迎來週年慶首日，25萬人潮進店消費。（圖／記者湯興漢攝）

新光三越信義新天地週年慶今天開跑，11／1前單館累計滿5,000元送5,000點、化妝品2,000元送2,000點，首7日skm pay限定名品、大家電、法雅客、iStore、SAMSUNG智慧館單筆滿10,000元送10,000點，信義新天地4館最大優勢就是品牌數，本次週慶有超過35家名品回饋達10%，吸引許多準備採購精品的消費者在首日直接出手。

▲▼新光三越台北信義新天地週年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新光三越台北信義新天地週年慶首日。（圖／記者湯興漢攝）

▲社交需求增加，週慶精品彩妝表現亮眼，有15%的高成長。（圖／記者湯興漢攝）

另外，今年主打獨家化與精緻化2大特色，高達180個新品牌首次亮相，今年A8一、二樓積極改裝在週年慶前已經到位，改裝後業績有25%至40%的成長，也加持週年慶新品陣容，有40%品牌為全台或台北獨家，年度總計超過3,500坪空間改造，光化妝品就新增8個品牌，新品牌也吸引40%新客走入信義新天地購物。

▲信義新天地週年慶首日熱銷輕奢彩妝單品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲信義新天地週年慶首日祭出CHANEL 31 LE ROUGE康朋街31號唇膏新品，售價5,220元，開店不到2小時賣破百支。（圖／記者蔡惠如攝）

且祭出多款全台獨家單品，讓商品更精緻，包括Acne Studios台灣限定經典粉色迷你扭結單肩包，與單月熱賣千顆的Valentino Beauty高訂光感氣墊粉餅等，其中香奈兒首賣、單支要價5,220元的「31 LE ROUGE 康朋街 31 號唇膏，在週慶開打不到2小時銷量就破百支，Valentino柔霧唇頰露也賣破400支，首日就已經喊斷貨。

▲信義新天地週年慶首日熱銷輕奢彩妝單品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Valentino Beauty高訂光感氣墊粉餅（中）與柔霧唇頰露（左）首日就搶翻天，柔霧唇頰露更是在首日就斷貨。（圖／記者蔡惠如攝）

因應疫情後社交需求漸增，服飾與彩妝是兩大推升主力。新光三越營業本部副總經理歐陽慧表示，香氛香水、精品彩妝與綠色美妝是全年趨勢，今年信義新天地積極引進輕奢與綠色彩妝品牌，包括VALENTINO Beauty、TOM FORD BEAUTY、SHIRO、TAKAMI與亞洲唯一ORIGINS植癒美學全球旗艦店都是獨家登場，TAKAMI的「角質道小藍瓶」才開店1小時就已經狂賣120瓶。

新光三越表示，首波週年慶達預期目標，本周五天氣將轉涼，預計將帶動一波男女裝、戶外服飾與棉被寢飾等銷售，新光三越信義新天地4店今年周年慶檔期預估將吸400萬人潮，業績目標63億元，比去年成長1%。

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