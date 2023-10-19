鄭人碩難得騷包鍾情Paul Smith花襯衫　自認穿衣和挑劇本眼光一樣調皮

記者鮑璿安／台北報導

英國時尚品牌Paul Smith今（19日）舉辦秋冬新品發表，邀請鄭人碩演繹墨綠色成套羊毛西裝，他也透露其實試裝時有基礎黑白色選擇，但自己第一眼就看到了優雅的綠色，跟他在挑選劇本時的眼光一樣，「畢竟我是一個勇於嘗試的人，盡量選擇我沒有演過的角色 ，這跟我選衣服的品味一樣，有點調皮。」

▲鄭人碩示範Paul Smith秋冬墨綠色西裝搭配深藍碎花襯衫 。（圖／品牌提供）

鄭人碩示範墨綠色西裝搭配品牌標誌性的深藍碎花襯衫，他大方承認這造型有些騷包，但品牌西裝剪裁非常符合亞洲人身型，讓他在頒獎典禮、記者會活動上都首選Paul Smith。鄭人碩坦言自己私下打扮樸素，再加上摩羯座天生務實不愛逛街，出門基本上是拖鞋配短褲，但偶爾聚會時想驚艷一下友人，就會搭配品牌的襯衫出門。

▲鄭人碩私下少逛街，但對於 Paul Smith襯衫非常喜愛 。（圖／品牌提供）

被問到此次相中什麼秋冬單品？鄭人碩直呼：「很想要把襯衫搜刮帶走，太有特色了，超級好搭配，對於印花最有感覺，準備穿去參加金馬獎開幕。」他更佩服77歲的品牌創辦人、設計師Paul Smith活到老學到老的精神，期許自己「演到80歲還有源源不絕的熱情」。

▲Paul Smith秋冬系列靈感受到現代主義設計和建築作品啟發。（圖／品牌提供）

▲ Paul Smith 拼接印花襯衫，NT$20,800。（圖／品牌提供）



Paul Smith秋冬系列靈感受到現代主義設計和建築作品啟發，在俐落廓形中注入繽紛的印花元素帶來喘息空間，碎花的靈感汲取自古董地毯、條紋以異材質呈現，特色單品在於學院風條紋演繹成絲綢襯衫裙，燕尾服化作短夾克搭配半身裙。此外，「凱特王妃愛牌」Mulberry與Paul Smith更在本季共同打造10款聯名包款，以各自的經典元素匯集，重新演繹三款不同尺寸的經典Antony包款，全新誕生Shadow Stripe圖紋，或以光滑小牛皮搭配色塊，營造打破日常的穿搭思維。

▲Acne Studios全台首店確定在10月18日於台北信義新光三越A9館一樓登場 。（圖／品牌提供）

台灣時尚迷的選擇更加多元，瑞典知名時尚品牌Acne Studios確定在10月18日正式開幕，品牌由創辦人兼創意總監Jonny Johansson在1996年成立，創立初期他率先推出100條牛仔褲作為禮物送給身旁好友，沒想到意外成為進軍時尚圈的標誌產品。品牌寄托著簡約和複雜的雙重概念，旗下「人臉標誌」就是中庸美學的體現，不多不少的表情符號超有辨識度。隨後更憑著一抹清新粉色系、流蘇格紋針織圍巾等單品，默默成為Acne Studios的代名詞。