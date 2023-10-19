吳姍儒樂接私密肌保養代言　預告金鐘紅毯造型「肯定美」

▲吳姍儒分享自己私密保養經。（圖／記者孟育民攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

吳姍儒開心接下私密肌保養代言，現場大方分享自己的保養之道，提醒女生除了挑選對的產品外，多喝水和常穿透氣的下半身也很重要，因為台灣天氣真的太潮濕悶熱，同時預告金鐘紅毯走典雅路線，造型保證美。

吳姍儒分享自己偏好用油來保養私密肌，不要擔心油會太黏膩或是洗不乾淨，只要挑好油就能把髒污溶解，並形成保護膜在私密肌膚，一年四季都可以使用。

她也提醒女生要多喝水，自己一天至少喝3000cc，這樣能幫助上廁所，奉勸大家真的不憋尿，這是基本照顧自己方法，可以的話，在家穿透氣一點，像是女生回家第一件事情就是脫下內衣，她也建議如果是自己住或是和老公一起，讓內褲暫且退下也是個好方法。

她坦言自己其實以前並不愛喝水，現在會規定自己每次喝10口，另一個方法就是揪姊妹一起喝水，讓喝水變成一個習慣，很多人覺得水不好喝，建議可以喝氣泡水或是加點香茅，讓喝水變得很有趣。也和女生喊話：「生理期不要暴飲暴食，盡力好好睡覺、多喝水，能幫助身心平衡和肌肉不緊繃，多吃蔬菜水果，就不會卡在壓力很大、身體又不舒服的感覺。

面對即將而來的金鐘獎，她說：「因為覺得不會得獎，所以沒什麼努力控制身材，自己就是盡量少吃澱粉，因為斷食會讓自己壓力更大，紅毯服裝保證很美，但會不會讓人驚艷就看個人，今年就走典雅路線。」