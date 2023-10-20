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小資女犒賞自己很簡單！兩大奢華級行程立刻秒約起來

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記者李薇／台北報導

犒賞一下自己工作的辛勞，來趟療癒的下午茶或是按摩舒壓吧！最近就有不少厲害的餐點與按摩體驗，小資女絕對要好好讓自己當一回貴婦。

＃sisley X 文華東方酒店 奇蹟逆時下午茶饗宴

▲sisley,文華東方,Revive,盎然,SPA,下午茶。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

sisley攜手五星級酒店文華東方的下午茶青隅，以極致夜間奇蹟系列作為主要的靈感發想，運用頂級美味食材，製作出豪華貴氣的奇蹟逆時下午茶饗宴，整套以金色銀杏貫穿主軸，小巧精緻的點心放入口中立刻感受到食材的香甜，新鮮滋味散發出自然專屬的味道，跟sisley以天然植物萃取成分，有著不謀而合的理念。

而極致夜間奇蹟系列早就是sisley旗下頂規的保養系列，講求夜間呵護肌膚達到全方位修護，其品項有前導水精華、精華、眼部精萃與精質霜，還有上個月才剛剛登場的銀杏刮痧活妍板，全系列一用就有感，同時散發的天然植物香氣，簡直就是「抗老天花板」。

＃Revive盎然 光燦。塑顏，80分鐘、售價4500元

▲sisley,文華東方,Revive,盎然,SPA,下午茶。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

盎然的SPA療程真的是誰做誰稱讚，尤其是美容師恰到好處的手技，一收一放之間，總是可以舒服到讓人睡著，同時又不會很無感；這次結合ilāpothecary英草社的植物萃取保養，滋養肌膚更是超級厲害，一次雙效完成心理與內在的平衡，讓肌膚重現光澤緊緻的同時，更是連心靈都呵護備至。

▲sisley,文華東方,Revive,盎然,SPA,下午茶。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

更值得注意的是，這次療程會搭配時下最流行的臉部刮痧手技，迅速幫助肌膚重現年輕活力，找回完整的韻律活力，增加後續保養的吸收效果，同時使用阿育吠陀的保養精髓，搭配肩頸按摩加強全身放鬆，讓整個精氣神變得更好。

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關鍵字：

sisley, 文華東方, Revive, 盎然, SPA, 下午茶

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