一錶難求的潛水錶公開展　Blancpain五十噚70周年紀念款壓軸登場

▲Blancpain於台北101購物中心舉辦五十噚70周年限定展。（圖／Blancpain提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是當代潛水錶Blancpain五十噚錶誕生70周年，品牌今起至10月25日於台北101購物中心1樓舉辦「五十噚70周年限定展」，除了可領略傳奇錶款的發展歷史與特色，還能一睹全球限量555只的五十噚70周年紀念Act 3限量錶風采，此款以9K青銅金打造的錶款搭配陶瓷錶圈，靈感源自過去為美軍製作的MIL-SPEC型號，於6時方向復刻圓形防水指示器，並重現原作採用從海洋中回收的漁網製作雙色NATO北約軍用錶帶，展現硬派的軍錶風格。



▲Blancpain 五十噚70周年紀念Act 3限量腕錶，1,022,000元。

1953年問世的五十噚錶款，是一款能真正潛水的潛水錶，歸功於Blancpain發明的密封錶背與錶冠、鎖定式單向旋轉錶圈、絕佳抗磁性，在台北101舉辦的五十噚70周年限定展，展出Blancpain標誌性黑色與藍色款五十噚潛水自動錶，以及複雜功能代表五十噚8日動力儲存陀飛輪錶，即完美承襲此系列的經典設計，但同時也與時俱進，例如今日機芯已改採矽質游絲抗磁。



▲Blancpain五十噚潛水自動腕錶，528,000元。





▲Blancpain五十噚8日動力儲存陀飛輪腕錶，3,914,000元。

雅典錶（Ulysse Nardin）也積極壯大潛水錶系列，近日有摩登且華麗的嶄新詮釋，推出搭配閃閃發亮砂金石面盤的現DIVER潛水系列航海系列領航者砂金石月相腕錶，猶如夜空般的錶面12時位置設動力儲存指示盤，6時方向為小秒盤和月相顯示，限量300只。



▲雅典錶航海系列領航者砂金石月相腕錶，416,000元。（圖／雅典錶提供）