壓力一大就想吃？營養師教6招改善「情緒性飲食」：睡飽也很重要

▲營養師提醒壓力性飲食不僅會造成肥胖，還容易影響身體健康。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也常有心情好就想吃、心情不好更想吃的狀況？用食物來犒賞自己是很多人習以為常的事，但營養師陳心驊（菲菲）提醒，偶爾因為完成一個重要工作或是有重要節慶，而去吃大餐或吃喜歡吃的食物來慰勞自己是沒有問題，但如果頻率過高，高油高糖食物攝取過量，除了會造成肥胖，更與許多慢性病息息相關。她就分享6個小方法，能幫你改善壓力性、情緒性飲食的習慣，再搭配其他適合自己的紓壓方式，讓心理和身體都能一起健康。

＃每天至少睡7小時



睡眠不足容易影響大腦做決策的能力，在選擇食物上就易特別追求高糖、高油、高熱量；且足夠的睡眠也可以降低飢餓素的分泌、讓身體更好地處理生活壓力。

＃三餐定時定量



養成定時定量的習慣，避免大小餐、餐間點心、避免餓過頭，這樣可以有效幫助我們選擇更健康的食物、更好的控制食慾。

＃有意識的進食



每一餐要有意識的覺察自己吃進的食物組成，最好是有足量的青菜、適量的澱粉及優質蛋白質。

＃每餐至少吃20分鐘



研究指出，從開始吃東西到大腦接收到飽足訊號需要20分鐘，在20分鐘內吃完一個便當，大腦還沒感覺到飽，會導致你又塞進更多食物與熱量。

＃漸進式調整飲食



陳心驊分享，她常跟學員或患者說，如果不是立即性的危害，一點一點的調整能夠讓你不知不覺改掉不好的習慣。而一次變化太多反而更容易引起反彈，建議依照自己的步調，漸進式調整飲食。

＃找出壓力源



試著找出壓力的來源，並學習正視它，利用除了大吃大喝以外的方式紓解壓力。如果沒辦法改變壓力的源頭，那就要找到屬於自己的紓壓方式。

