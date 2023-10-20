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「索隆」新田真劍佑低調來台！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

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記者林明瑋 / 台北報導

因演出Neflix《航海王》中的索隆而引起轟動的日本男星新田真劍佑近日竟悄悄來台，在松山機場被捕獲時雖然戴著口罩，但一身DIOR行頭難掩星味，而且腳上踩的B57休閒鞋要價超過4萬元，是2024早春最新款，熱騰騰才剛上市。曾幾何時機場成為展現穿搭品味的好地方，BLACKPINK成員Lisa日前在巴黎機場，背著CELINE Héloïse手袋並綁上長長的絲巾，不但裝飾出個性，旅行時也很實用。

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲新田真劍佑首度來台相當低調，日前抵達時在松山機場被捕獲。（圖／《Esquire》雜誌提供，以下同）

新田真劍佑是已故日本男星千葉真一的兒子，在美國出生長大，曾演出不少電影，頂著綠色頭髮演出索隆後更是聲名大噪，既帥又精壯再加上流利英文，圈粉無數，這次是他首度來台，據悉是為了拍攝時尚雜誌，現身機場時穿著DIOR毛衣、披著西裝外套，不管是不是穿得有點太暖，帥度都不容忽視。

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲新田真劍佑的毛衣、西裝皆為DIOR。

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲新田真劍佑在台工作時的側拍照。

搭配的B57休閒鞋是2024早春系列，才剛剛上市就被新田真劍佑穿來台灣，除了他選擇的灰色，還有黑白、米白與淺藍等，相當多樣，鞋側面有CD字樣，醒目又簡潔，手上的Pillow Bag如其名，長方形像柔軟的枕頭，可放進13吋筆記型電腦或A4文件，符合工作需求，馬鞍包線條則讓包包更新鮮有趣。

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲DIOR B57休閒鞋配色多樣，新田真劍佑穿的是灰白款，皆為41,000元。

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）
▲DIOR Pillow Bag可放入13吋筆記型電腦，實用又有型。

Lisa在巴黎參與瘋馬秀（Le Crazy Horse de Paris）引起極大話題，現身巴黎機場時的打扮則相當低調，戴著口罩與毛帽，休閒外套、牛仔褲，手上還抱著iPad，與一般旅客無異，肩上背的CELINE Héloïse包是全新設計，以粒面小牛皮呈現溫潤柔軟質感，內部為麂皮材質，足見講究。小牛皮包身上有CELINE經典的Triomphe標識，無論焦糖色或黑、白，都是很適合日常，還有老花帆布款式，展現不同風情。

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲Lisa日前現身巴黎機場，背著CELINE Héloïse手袋。（圖／品牌提供，以下同）

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲柔軟牛皮CELINE Héloïse包，120,000元。

▲新田真劍佑、Lisa。（圖／Esquirer君子雜誌提供、品牌提供）

▲CELINE Héloïse包有皮革款也有老花帆布款。

▲Lisa。（圖／翻攝Lisa IG）

▲Lisa在巴黎演出瘋馬秀時，在後台自拍。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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關鍵字：

索隆, 新田真劍佑, 航海王, DIOR, 機場

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