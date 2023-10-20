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營養師教你流感怎麼吃　身體快速恢復「飲食懶人包」一次看

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▲▼營養師教你流感「飲食懶人包」 。（圖／Unsplash）

▲得到流感應在家好好休息，並補充營養食物。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

身邊不少朋友，甚至連自己都中流感了嗎？若已得流感，更應該好好補充營養，幫助身體加速恢復，一起來聽聽營養師高敏敏教你怎麼吃。

▲▼營養師教你流感「飲食懶人包」 。（圖／Unsplash）

#多補水

人體1天所需的水分約2,500c.c.至3,000c.c.，每天足夠攝取水分，能幫助體內代謝身體有害物質，加速新陳代謝。

#補充電解質

建議補充電解質，當體內的電解質維持平衡，就能減緩噁心、嘔吐、腹瀉等副作用。

#吃軟質食物

不少患者因為喉嚨不適而不吃東西，這樣子很容易造成營養不足，建議可以從軟質食物下手，像是南瓜、地瓜、馬鈴薯泥較好吞嚥，幫助維持身體所需營養。

#補充蛋白質

當身體虛弱時，可以補充蛋白質食物，像是鮭魚、雞蛋、豆腐、雞肉等，含豐富蛋白質的食物，會有較多的飽足感，也可以幫助修復人體組織，維持我們的免疫力正常運作。

▲▼營養師教你流感「飲食懶人包」 。（圖／Unsplash）

#補充高營養密度食物

所謂「高營養密度食物」指的是在同樣熱量下，各類營養素含量高的食物，像是營養牛乳、毛豆、蛋黃、地瓜，得流感多少會有胃口不好的情況，這時建議選擇營養價值高的食物，才能加快恢復身體狀況。

▲▼營養師教你流感「飲食懶人包」 。（圖／Unsplash）

#補充抗發炎食物

Omega-3脂肪酸可降低身體發炎反應，抗發炎食物像是鮭魚、鯖魚、藍莓、魚油等，能促進吞噬細胞、白血球的活動力。

#補充維生素C

維生素C可強化人體免疫功能、幫助細胞修復，像是芭樂、奇異果、柳丁，幫助減緩流感帶給身體的不適、幫助我們加速恢復體力。

▲▼營養師教流感怎麼吃。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

營養師, 流感, 飲食

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