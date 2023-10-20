「索隆」新田真劍佑來台狂灌波霸奶茶　跑卡地亞趴「想包整套」

▲演出Neflix《航海王》索隆的日本男星新田真劍佑，佩戴總值逾400萬元的Clash de Cartier珠寶與Santos腕錶亮相。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台中報導

卡地亞（Cartier）於台中大遠百1樓北棟廣場開設Clash de Cartier期間限定形象店，今晚舉辦雙重魅力風格派對，因演出Neflix《航海王》索隆爆紅的日本男星新田真劍佑驚喜現身，身穿一襲閃亮亮的黑色西裝搭配總值近400萬元珠寶與Santos腕錶，他透露是品牌的忠實顧客，今晚就戴著自己的LOVE手環，還想打包整套Clash de Cartier珠寶，出身美國加州的他首度造訪台灣，停留短暫時間已喝了5杯波霸奶茶，高呼：「我好愛！」





▲徐若瑄很愛耳際上的Clash de Cartier珊瑚耳環。

久未在時尚場合公開亮相的徐若瑄，則一口氣帶上5件Clash de Cartier珠寶跑趴，她最滿意耳際的珊瑚耳扣，看過無數精品的她見到此設計直說：「好帥！」她自認個性與行動力很像卡地亞的美洲豹，了解美洲豹珠寶的價格後決定再努力工作，預計明年將發行睽違17年的新專輯。





▲陳庭妮佩戴近750萬元的Clash Un Limited鑲嵌白鑽與縞瑪瑙珠寶，驚喜其靈動設計。

▲謝欣穎以身V紫色連身褲裝搭卡地亞Clash de Cartier珠寶很搶眼。



卡地亞台中雙重魅力風格派對邀請了多位「台中女兒」共襄盛舉，除了徐若瑄，還有品牌好友陳庭妮、女星王棠云，歌手高爾宣則擔任演唱嘉賓。而身穿深V紫色連身褲登場的女星謝欣穎，可謂是卡地亞VIP，她已收藏經典的坦克錶、美洲豹錶，還送男友王柏傑一只Santos腕錶恭賀他成為北影影帝；同場星光還有新生代演員雷嘉汭、詹懷雲、邱以太，完美詮釋Clash de Cartier珠寶的雙面時尚風格。



▲王棠云購買精品也會考慮傳承，收藏一只卡地亞腕錶。



▲邱以太（上）與詹懷雲不約而同以黑裝搭配卡地亞Clash de Cartier珠寶。

義大利珠寶品牌DAMIANI也前進台中大遠百，開設全台第三家直營專賣店，內部裝潢以Belle ÉpoqueReel系列為設計主軸，由「0」與「1」標誌貫穿整體裝潢概念，而此系列新款戒指與項鍊共有18K金、白金與玫瑰金3種材質並鑲嵌美鑽，輕觸內圈，貴金屬環會有如捲軸般旋轉，既時髦也增添佩戴賞玩樂趣。

▲DAMIANI進駐台中大遠百，開設在台第三家直營專賣店。（圖／DAMIANI提供，以下同）





▲DAMIANI Belle Époque Reel戒指。