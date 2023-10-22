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UNIQLO全新英倫學院風聯名200元開搶！Gap復古潮流系列限量登場

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實習記者施至真／綜合報導

UNIQLO與JW Anderson又推出聯名新品，延續上一季的靈感，將英國復古學院風格融入設計，並使用季節性色調搭配可愛的動物元素，打造時髦英倫穿搭，其中6款必收單品，最低只要$200元。另外，Gap首度攜手古著潮店Round Two主理人之一Sean Wotherspoon，推出80至00年代復古潮流系列，以活力配色和創意圖案再創新意。

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

▲UNIQLO與JW Anderson聯名。（圖／UNIQLO品牌提供，下同）

UNIQLO與JW Anderson聯名商品將於11月3日登場，將復古學院風格注入經典英倫氣息，運用創新布料和具現代感的時裝元素，打造本季新品，讓你從頭到腳都能展現秋冬復古學院風潮。

＃風衣外套

設計師Jonathan Anderson表示，本季最喜歡長版「風衣外套」，以英式傳統的格紋印花搭配寬鬆俐落的現代剪裁，鋪棉內裏穿上極為保暖；單排扣採用暗門襟設計，腰間搭配扣環腰帶，展現身型更顯瘦。男女皆可著用，簡單穿上就是最經典的英倫風穿搭！

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

＃舒膚中高領針織衫

選用蓬鬆親膚的「舒膚紗」製成，混合3種不同顏色紗線，增加布面設計感，針織衫帶有圓弧感的版型搭配中高領設計，隨性中又有時髦設計感，細節感滿分！著用合身尺寸，確實能展現英國紳士穿搭，但更推薦較大的尺寸，更符合時下穿搭風格。

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

＃羊毛混紡牛角釦短版大衣

以現代短版造型全新登場，稍寬鬆的版型搭配英國傳統經典的牛角釦，絕對是保暖百搭又有型的首選單品。亮眼的奶油咖啡色絕對是必收款，選用溫暖、親膚的羊毛混紡材質，就算寒流來襲也不怕！現在就超前部署，趁天氣轉涼前買起來。

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

＃法蘭絨格紋襯衫

讓人注目的法蘭絨格紋襯衫，運用稍具厚度且柔軟保暖的法蘭絨材質，搭配稍長版型設計，女款位於胸前加入刺繡徽章，增添細節趣味；男款則利用吸睛大型格紋為設計，搭配具有豐富季節感的色調，讓整體服裝盡顯時尚與潮流品味。

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

＃托特包

今年必須跟上大包包時尚！這次推出三種不同色系的托特包，使用棉質帆布及高質人造皮革提把，正面的JW Anderson單點刺繡更為包包增添亮點。以奶油白和咖啡棕色拼接的NATURAL色，一背就捨不得放回架上，內斂的黑、藍配色是基本款，每款都能展現秋冬復古學院風格。

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

＃HEATTECH襪子

襪子一雙$200元是本次聯名最好入手的單品！將英國旅行的想法與會遇到的動物，融入創作靈感中，無論是撞色款還是超可愛的動物圖案印花都自帶特色，變化出最吸睛的腳踝時尚，為穿搭帶來亮點。

▲UNIQLO與JW Anderson。（圖／UNIQLO品牌提供）

美式休閒服裝品牌Gap攜手Sean Wotherspoon，從中古收藏品中汲取靈感，將Gap經典單品重組重生、復古演繹，以活力配色和創意圖案，打造RE-ISSUE BY SEAN WOTHERSPOON 80-00年代復古潮流系列！

▲GAP聯名。（圖／GAP品牌提供）▲GAP。（圖／品牌提供）

▲GAP聯名Sean Wotherspoon。（圖／GAP品牌提供，下同）

本次聯名共推出9款單品，包含雙面拉鏈大學T、帽T、燈芯絨寬褲、牛仔拉鏈外套等。將Q版圖案、燈芯絨材運用至單品中，充分展現個人特色及復古韻味！

▲GAP聯名。（圖／GAP品牌提供）▲GAP。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, JWAnderson, 英倫學院風, 聯名, Gap, SeanWotherspoon, 復古潮流系列

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