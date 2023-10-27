fb ig video ETtoday search mobile

跑趴必備「穿戴甲」6技巧貼法更牢固　小幽靈、薑餅人款式超可愛

>

實習記者劉于禎／綜合報導

2023年接近尾聲，接下來一連串的萬聖趴、聖誕趴及尾牙等，各種場合除了在穿搭、妝容上需要花心思之外，美甲也是幫你艷壓全場的必殺技，比起光療美甲的耗時、傷甲面，穿戴甲款式眾多，且方便又快速，用對方法也能很持久，一起來看看如何正確地使用，另外加碼節日推薦款式。

適合哪些人？

因為工作原因沒辦法留指甲，遇到社交場合又想快速擁有美甲，或是覺得光療價格太高，且每次都要做好幾個小時很麻煩，卻又想要擁有比指甲油更持久、更豐富設計美甲的人，一定要試試穿戴甲，小編也是一試成主顧。

正確6步驟貼法更牢固

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step 1、使用木棒將指甲周圍的死皮推一推。

Step 2、使用銼刀豎著打磨（豎著比較不傷指甲），這一步是為了讓甲面更有摩擦力，貼膠的時候會更牢固，只要讓甲面稍微粗糙即可，過度打磨指甲會變薄，容易斷。

Step 3、使用酒精棉片擦拭乾淨，這是為了帶走甲面上打磨下來的碎屑及油脂，使其保持乾燥。

Step 4、選擇一款與甲面大小相符的果凍膠，可以選擇小一點點，後續透過按壓來貼合甲面。

Step 5、將果凍膠貼於甲面按壓。

小Tips：上層保護膜撕開前，可用吹風機小檔熱風加熱後，按壓塑形；上層保護膜撕開後，再次用熱風加熱可增加果凍膠黏性，讓甲片貼得更牢。

Step 6、將甲片45°抵住果凍膠，往根部推再貼上，按壓約30秒就完成。

想卸掉的時候只要泡一下熱水，再用木棒輕輕的從邊緣慢慢推，就能輕鬆地卸下來囉。

萬聖節穿戴甲

萬聖節絕對不能少了搞怪有趣的穿戴甲，不論是可愛的小幽靈、經典暗黑系克羅心或是充滿幽暗氛圍的短款，都非常的應景。

▲▼跑趴必備穿戴甲。（圖／翻攝IG）

▲萬聖節可愛小鬼穿戴甲。（圖／翻攝自IG@bell.nail_）

▲▼跑趴必備穿戴甲。（圖／翻攝IG）

▲經典不敗百搭克羅心穿戴甲。（圖／翻攝自IG@gleaming.plmm）

聖誕節穿戴甲

說到聖誕節你會想到什麼？是和藹的聖誕老公公、還是閃亮動人的雪花，又或是可愛又好吃的薑餅人呢？不用猶豫，各種夢幻風格都可以找到。

▲▼跑趴必備穿戴甲。（圖／翻攝IG）

▲聖誕限定穿戴甲。（圖／翻攝自IG@chairsnail）

▲▼跑趴必配穿戴甲。（圖／翻攝IG）

▲有美拉德風格的薑餅人穿戴甲。（圖／翻攝自IG@gleaming.plmm）

尾牙跑趴穿戴甲

尾牙就是偷偷和同事們一較高下，比看看誰更美的時候了，趕快選一款穿戴甲為你的穿搭畫龍點睛吧！有溫柔小姊姊必備的大理石紋、還有古典巴洛克風格，更有經典不敗的小香風與千鳥格紋款式，各種穿搭都可以搭配。

▲▼跑趴必備穿戴甲。（圖／翻攝IG）

▲溫柔奶油石紋穿戴甲。（圖／翻攝自IG@moomin_beautystudio）

▲▼跑趴必備穿戴甲。（圖／翻攝IG）

▲小香風、千鳥格紋穿戴甲，一戴時髦感激增。（圖／翻攝自IG@littlebu_nails）

關鍵字：

穿戴甲, 聖誕節, 萬聖節, 尾牙, 美甲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「有吸金體質」星座Top 3 ！第一名自帶富貴基因　貴人不斷超受寵愛

「有吸金體質」星座Top 3 ！第一名自帶富貴基因　貴人不斷超受寵愛

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

天蠍才第3！「戀愛中最小氣」星座Top 3　金牛超容易為小事鬧脾氣

天蠍才第3！「戀愛中最小氣」星座Top 3　金牛超容易為小事鬧脾氣

難怪瘦不了！營養師曝減肥時「6種NG食物」　第二種容易被忽略 Nike挺同志遊行！潮流藝術家打造笑臉運動員、Be True彩虹客製小物登場 MIKIMOTO貓咪胸針網路商店才有　線上獨家連面膜都賣 肌膚乾荒拉警報？專家教你3招解救：洗臉水溫不能熱 話題女王Kylie Jenner成立服飾品牌Khy！極簡皮衣曝光　售價超驚喜 60萬買得到萬年曆錶！　名士限量款慶優雅錶誕生半世紀 超準！選出最想扮演的萬聖節變裝　秒測你的「壞脾氣程度」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面