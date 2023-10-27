跑趴必備「穿戴甲」6技巧貼法更牢固　小幽靈、薑餅人款式超可愛

實習記者劉于禎／綜合報導

2023年接近尾聲，接下來一連串的萬聖趴、聖誕趴及尾牙等，各種場合除了在穿搭、妝容上需要花心思之外，美甲也是幫你艷壓全場的必殺技，比起光療美甲的耗時、傷甲面，穿戴甲款式眾多，且方便又快速，用對方法也能很持久，一起來看看如何正確地使用，另外加碼節日推薦款式。

適合哪些人？

因為工作原因沒辦法留指甲，遇到社交場合又想快速擁有美甲，或是覺得光療價格太高，且每次都要做好幾個小時很麻煩，卻又想要擁有比指甲油更持久、更豐富設計美甲的人，一定要試試穿戴甲，小編也是一試成主顧。

正確6步驟貼法更牢固

Step 1、使用木棒將指甲周圍的死皮推一推。

Step 2、使用銼刀豎著打磨（豎著比較不傷指甲），這一步是為了讓甲面更有摩擦力，貼膠的時候會更牢固，只要讓甲面稍微粗糙即可，過度打磨指甲會變薄，容易斷。

Step 3、使用酒精棉片擦拭乾淨，這是為了帶走甲面上打磨下來的碎屑及油脂，使其保持乾燥。

Step 4、選擇一款與甲面大小相符的果凍膠，可以選擇小一點點，後續透過按壓來貼合甲面。

Step 5、將果凍膠貼於甲面按壓。

小Tips：上層保護膜撕開前，可用吹風機小檔熱風加熱後，按壓塑形；上層保護膜撕開後，再次用熱風加熱可增加果凍膠黏性，讓甲片貼得更牢。

Step 6、將甲片45°抵住果凍膠，往根部推再貼上，按壓約30秒就完成。

想卸掉的時候只要泡一下熱水，再用木棒輕輕的從邊緣慢慢推，就能輕鬆地卸下來囉。

萬聖節穿戴甲

萬聖節絕對不能少了搞怪有趣的穿戴甲，不論是可愛的小幽靈、經典暗黑系克羅心或是充滿幽暗氛圍的短款，都非常的應景。

▲萬聖節可愛小鬼穿戴甲。（圖／翻攝自IG@bell.nail_）

▲經典不敗百搭克羅心穿戴甲。（圖／翻攝自IG@gleaming.plmm）

聖誕節穿戴甲

說到聖誕節你會想到什麼？是和藹的聖誕老公公、還是閃亮動人的雪花，又或是可愛又好吃的薑餅人呢？不用猶豫，各種夢幻風格都可以找到。

▲聖誕限定穿戴甲。（圖／翻攝自IG@chairsnail）

▲有美拉德風格的薑餅人穿戴甲。（圖／翻攝自IG@gleaming.plmm）

尾牙跑趴穿戴甲

尾牙就是偷偷和同事們一較高下，比看看誰更美的時候了，趕快選一款穿戴甲為你的穿搭畫龍點睛吧！有溫柔小姊姊必備的大理石紋、還有古典巴洛克風格，更有經典不敗的小香風與千鳥格紋款式，各種穿搭都可以搭配。

▲溫柔奶油石紋穿戴甲。（圖／翻攝自IG@moomin_beautystudio）

▲小香風、千鳥格紋穿戴甲，一戴時髦感激增。（圖／翻攝自IG@littlebu_nails）