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排隊才買得到的AP複雜功能錶大集合！　29只古董與當代錶秀真功夫

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▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP卓越複雜功能大師腕錶鑑賞會宛如重回品牌發源地，戶外展場空間以日晷裝置設計迎接賓客。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）近日備受矚目，在國內傳出嚴凱泰生前珍藏的2只AP複雜功能錶被女兒與男友賣到錶店又被集團高層買回的消息，在國外則爆出Only Watch拍賣會帳目不清之際AP突然撤出此盛會，但這些紛擾都不影響品牌的如常運作，今在台舉辦複雜功能大師腕錶鑑賞會，展出14只博物館典藏系列古董腕錶，以及15只當代複雜功能系列腕錶，盛大規模展現1875年以來品牌在計時碼錶、陀飛輪、萬年曆與報時錶領域的精湛演繹。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP展出1931年全日曆腕錶（左起）、1978年製首款自動上鍊萬年曆超薄腕錶 、1922年三問功能超薄懷錶與1998年Jules Audemars鐘樂三問腕錶。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP 2015年發表的 Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列超問報時腕錶，身價超過2712萬元。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列飛行陀飛輪計時碼錶。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列藍色陶瓷萬年曆腕錶受到不少名流追捧。

AP是錶界熱門品牌，平日專賣店一錶難求，話題錶款幾乎都要排隊才有機會入手，此次集合29只古董與當代複雜功能錶展出，實屬難得。當中1998年Jules Audemars 鐘樂三問腕錶報時都由三槌輪流敲響三個音簧，更令人驚奇的是錶徑僅28毫米腕錶，而機芯直徑僅22.3毫米、厚度僅 5 毫米，被譽為「最袖珍鐘樂錶」；對照今日設計依然精彩，與瑞士琺瑯工藝大師Anita Porchet聯手創作CODE 11.59系列大自鳴鐘樂超問錶，面盤不僅是上百年古董金片妝點的手工打明火琺瑯錶盤，內在則結合2015年推出的專利超問報時技術，報時能發出悅耳且宏亮的聲音。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲AP CODE 11.59系列大自鳴鐘樂超問錶，身價超過2761萬元。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲CODE 11.59系列首款萬年曆腕錶，3,358,000元。

Blancpain慶祝五十噚錶誕生70周年，即起至10月25日於台北101購物中心1樓舉辦「五十噚70周年限定展」，向大眾展出傳奇潛水錶的發展歷史與特色，以及全球限量555只的五十噚70周年紀念Act 3限量錶風采，此款以9K青銅金打造的錶款搭配陶瓷錶圈，靈感源自過去為美軍製作的MIL-SPEC型號，於6時方向復刻圓形防水指示器，並重現原作採用從海洋中回收的漁網製作雙色NATO北約軍用錶帶，已被藏家訂光了。

▲▼AP 。（圖／公關照）

▲Blancpain 五十噚70周年紀念Act 3限量腕錶，1,022,000元。（圖／Blancpain提供，以下同）

▲▼Blancpain,Ulysse Nardin 。（圖／公關照）

▲Blancpain即起至10月28日於台北101購物中心舉辦五十噚70周年限定展。

►起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能

►一錶難求的潛水錶公開展　Blancpain五十噚70周年紀念款壓軸登場

關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, Blancpain

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