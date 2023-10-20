fb ig video ETtoday search mobile

NB聯名Carhartt WIP「美拉德潮鞋」限量發售！水原希子同款長靴秋冬必收

>

記者鮑璿安／台北報導

秋冬時節來臨，鞋控又有重磅聯名可收，New Balance再次攜手潮流工裝品牌Carhartt Work In Progress ( WIP )打造全新鞋款，揉合機能美學與時下熱門的「美拉德穿搭」高質感。而ECCO攜手知名設計師Natacha Ramsay-Levi 打造全新聯名膠囊系列，超模姊妹水原希子、水原佑果攜手演繹ECCO x NRL限量女鞋，讓人看了一眼就愛上。

▲▼New Balance、ecco 。（圖／品牌提供）

▲▼New Balance、ecco 。（圖／品牌提供）

▲▼New Balance、ecco 。（圖／品牌提供）

▲New Balance MADE in USA 990v6 聯名鞋履，NT$9,080。（圖／品牌提供）

此次全新的New Balance MADE in USA 990v6 聯名鞋履，搭上秋冬正夯的美拉德色系，濃厚的大地色包裹著柔軟的麂皮裝飾片，Cathartt WIP標誌性色彩結合軍綠色N字Logo碰撞出高度辨識感，聯名於今20日在NB GREY形象總店、NB 1906信義旗艦店、NB 1906漢神巨蛋店、NB 1906 勤美誠品店、NB 1906 SOGO復興館、NB 1906 新竹巨城館與New Balance官網限量發售。

▲▼New Balance、ecco 。（圖／品牌提供）

▲▼New Balance、ecco 。（圖／品牌提供）

▲ECCO攜手知名設計師Natacha Ramsay-Levi 打造全新聯名膠囊系列，超模水原希子和水原佑果姐妹檔共同演繹。（圖／品牌提供）▲▼New Balance、ecco 。（圖／品牌提供）

▲ECCO x NRL限量膠囊系列靴款，NT$9,380。（圖／品牌提供）

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO在成立60年之際，展開「Modern Family」品牌願景，攜手知名時裝設計師、Chloé前任創意總監Natacha Ramsay-Levi打造最新的聯名膠囊系列，在台灣提供9種設計、共27款不同色彩的高跟短靴、美型長靴及運動休閒鞋。首波形象照請到超模水原希子和水原佑果姐妹檔共同演繹，水原希子穿著幹練的黑色皮衣與短裙，腳下踩著ECCO x NRL限量膠囊系列靴款，使其符合人體工學、迎合腿部曲線；另外也有泡泡糖粉色短靴，具有學院感不失時髦氣質。

關鍵字：

New Balance, Carhartt, ECCO

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「索隆」新田真劍佑來台今晚行程曝！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

「索隆」新田真劍佑來台今晚行程曝！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜

無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

壓力一大就想吃？營養師教6招改善「情緒性飲食」：睡飽也很重要 快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度 營養師教你流感怎麼吃　身體快速恢復「飲食懶人包」一次看 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 皮膚科醫師教乳霜「4種隱藏用法」　濕敷＋1步養出細嫩水光肌 金鐘紅毯總覽／蔡詩芸低胸＋美背辣爆全場！Lulu穿「巨型蝴蝶結」超搶鏡 DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面