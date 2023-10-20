NB聯名Carhartt WIP「美拉德潮鞋」限量發售！水原希子同款長靴秋冬必收

記者鮑璿安／台北報導

秋冬時節來臨，鞋控又有重磅聯名可收，New Balance再次攜手潮流工裝品牌Carhartt Work In Progress ( WIP )打造全新鞋款，揉合機能美學與時下熱門的「美拉德穿搭」高質感。而ECCO攜手知名設計師Natacha Ramsay-Levi 打造全新聯名膠囊系列，超模姊妹水原希子、水原佑果攜手演繹ECCO x NRL限量女鞋，讓人看了一眼就愛上。

▲New Balance MADE in USA 990v6 聯名鞋履，NT$9,080。（圖／品牌提供）

此次全新的New Balance MADE in USA 990v6 聯名鞋履，搭上秋冬正夯的美拉德色系，濃厚的大地色包裹著柔軟的麂皮裝飾片，Cathartt WIP標誌性色彩結合軍綠色N字Logo碰撞出高度辨識感，聯名於今20日在NB GREY形象總店、NB 1906信義旗艦店、NB 1906漢神巨蛋店、NB 1906 勤美誠品店、NB 1906 SOGO復興館、NB 1906 新竹巨城館與New Balance官網限量發售。

▲ECCO攜手知名設計師Natacha Ramsay-Levi 打造全新聯名膠囊系列，超模水原希子和水原佑果姐妹檔共同演繹。（圖／品牌提供）

▲ECCO x NRL限量膠囊系列靴款，NT$9,380。（圖／品牌提供）

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO在成立60年之際，展開「Modern Family」品牌願景，攜手知名時裝設計師、Chloé前任創意總監Natacha Ramsay-Levi打造最新的聯名膠囊系列，在台灣提供9種設計、共27款不同色彩的高跟短靴、美型長靴及運動休閒鞋。首波形象照請到超模水原希子和水原佑果姐妹檔共同演繹，水原希子穿著幹練的黑色皮衣與短裙，腳下踩著ECCO x NRL限量膠囊系列靴款，使其符合人體工學、迎合腿部曲線；另外也有泡泡糖粉色短靴，具有學院感不失時髦氣質。