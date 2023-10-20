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「精緻土」成流行關鍵字！三招Tips避開俗氣雷區更時髦

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

小紅書上最近掀起一個全新的熱搜關鍵字「精緻土」，意思就是把自己全方位都打扮到位，但卻意外看起來很不時髦，甚至很俗的感覺，到底要如何避免這樣的狀況出現，不妨可以透過以下三大方式，讓自己輕鬆穿出時尚感。

▲穿搭,精緻土,時尚。（圖／達志示意圖）

Tips 1：避免衝突色彩

想要讓自己穿搭出采，其實顏色不需要太多，可以利用2到3個同色系做搭配，喜歡亮色系也無妨，可以搭配比較灰階或是低飽和度的單品混搭，讓自己看起來不要太過衝突，也可以展現出協調感，就能夠帶出高階的穿搭風格。

▲穿搭,精緻土,時尚。（圖／達志示意圖）

Tips 2：飾品太多，份量感太重

想要讓自己看起來精緻，飾品絕對是不能缺少的重點，但想要避免看起來太豪，局部點綴以及「量」的比例成了重要關鍵，比如：戴的大的耳環，項鍊跟髮飾就可以精簡，不要通通都份量很足、然後滿滿飾品，這樣就會看起來很土。

▲穿搭,精緻土,時尚。（圖／達志示意圖）

Tips 3：重點過多

精緻穿搭的關鍵其實不完全是在於很滿的細節，有時候稍微有一點空白，留出適當的呼吸感，反而會有更好的效果，不要讓自己全身上下顏色跟焦點太多，比如有個LOGO滿滿的包包，那穿搭就可以以素色為主，凸顯出包包的重要性，而不是全身上下都是LOGO，看起來就會太過雜亂。

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關鍵字：

穿搭, 精緻土, 時尚

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