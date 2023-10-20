AI肌膚檢測10秒了解膚況　東森自然美精準推薦高效保養

▲東森自然美52周年 邁向AI智能保養新時代。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲第二屆臺大東森生技產學高峰會，現場邀請產學界重量級專業人士參與，共同聚焦探討「AI創建-美麗健康新經濟」主題。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

全球掀起AI浪潮，美容保養產業也搭上趨勢，東森自然美攜手玩美移動豐富肌膚資料庫，提供精準肌膚檢測及高效保養，只要拿起手機對著臉部一掃，立即分析多種肌膚問題，第二屆臺大東森生技產學高峰會上，就分享美妝趨勢和美容新科技應用，針對東森自然美AI肌膚檢測進行成果發表，亦同步深入探討新升級保養品4D超緊膚山藥膠原系列。

▲第二屆臺大東森生技產學高峰會邀集產學界重量人士與會，21位自然美加盟主老師也到場聆聽最新美妝趨勢分析。

美容護膚科技新時代來臨，東森自然美攜手玩美移動推出AI智慧肌膚檢測軟體，只要透過線上檢測，10秒內即可快速了解膚況，分析黑眼圈、紅斑、細紋、膚色不均、毛孔、皺紋、黑斑、肌膚紋理等多種肌膚問題，系統還能提供保養建議，了解自己的肌膚問題後，就能尋找合適的產品，達到真正的保養。這款AI肌膚檢測科技服務可偵測到臉部瑕疵，在於導入了東森自然美長年累積的肌膚大數據資料，以及結合玩美移動的AR、AI深度學習算法，再加上測試過程有皮膚專家的臨床評估，因此檢測準確率高達80%以上。

▲玩美移動執行副總暨策略長陳品仁分享近年美妝趨勢和美容新科技應用。

在臺大東森生技產學高峰會上，玩美移動執行副總暨策略長陳品仁指出，近年大家都在談論AI，但這項技術領域已經發展很長一段時間了，尤其近5年機器學習演算法越來越強，能夠解讀大數據，應用在臉部科技上，可支援分析肌膚紋理，效果也有皮膚科專家研究認證，在專業等級精準度、擬真還原、免等待、全渠道檢測等特色下，即時AI肌膚檢測讓使用者快速準確掌握肌膚狀態，並且給予個人化保養推薦。

▲東森自然美攜手玩美移動導入與全球同步的頂尖美妝科技，帶你線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

陳品仁特別提到，一位美國皮膚科醫師曾向他分享，現今手機的鏡頭越做越厲害，未來可以有很多應用，就像儀器一樣，協助病人了解自身的肌膚需求。事實上，不少國際大廠品牌如雅詩蘭黛、露得清、KATE、理膚寶水已紛紛投入臉部AI技術，在專櫃或官網上提供AI肌膚檢測、膚色分析、粉刺檢測、虛擬試妝等服務，台灣美容SPA產業第一品牌東森自然美也開始推行，3步驟可全面了解8大肌膚問題，立即且不受時空限制，對於消費者追蹤肌膚保養成效是很好的應用。

東森自然美推出全新升級版「4D超緊膚山藥膠原系列」，同時邀請眾多加盟主參與肌膚檢測，並且由線下帶到線上，讓更多消費者也能體驗，自然美加盟主丁麗娜、張淑珍老師使用過大推「AI智能科技肌膚檢測讓消費者知道自己膚況，也讓加盟主更了解怎麼推薦產品」、「可以針對消費者的膚況做追蹤比對，對於加盟店主來說非常棒」。

▲東森自然美保養品新升級「4D超緊膚山藥膠原系列」。

▲▼自美加盟主張淑珍(上)、丁麗娜(下)。

此次高峰會，產學界也針對東森自然美保養品「4D超緊膚山藥膠原系列」進行分享，其嚴選珍貴明星成分冰川海藻、源自北大西洋「純淨秘境」的深海膠原蛋白，以及墨西哥野山藥萃取，集結了三大核心靈魂成分，深入修護並滋養肌膚，提升肌膚保養新高度，陽明交通大學藥學系特聘教授陳日榮提出保濕力、撫紋緊緻等各項測試數據佐證，適用於醫美術後、孕期及產後、日曬或有浮粉卡粉肌膚困擾的人，他認為「4D超緊膚山藥膠原系列」含有與國際知名品牌同等原料，性價比高，東森產品很有競爭力。

▲自美加盟主花川雁。

自然美加盟主花川雁老師就說，每樣產品她都親自試用才敢推薦，山藥系列從第一代用到第四代，最新一代持續使用後，活膚效果很明顯，消費者也覺得皮膚摸起來、看起來真的澎潤，乾燥不見了，也不會有介意的小肉芽。丁麗娜老師也說，新升級的山藥系列產品推出後，大多數客人用了後，對於皮膚變得澎潤、細緻很有感，保濕度好，也淡化了很多細紋，無論大小年齡層都很符合此系列產品。

▲東森x台大產學合作再升級！千萬級「科學核心實驗室」揭牌。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷、謝盛帆)