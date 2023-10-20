展望東森自然美大未來　AI、永續、抗老成生技美容第一品牌關鍵

▲東森集團舉辦第二屆「臺大東森生技產學高峰會」時逢自然美52周年慶，產學界重量級專業人士齊聚展開會談，會中邀請到外泌體專家陞醫生技董事長謝儒生博士(左1)與自然美顧問團(由左至右)張聰民教授、陳彥榮副教授、唐豪悅醫師共同會談。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

掌握第一手趨勢並帶給消費者優質產品及服務是自然美的核心使命，10/19東森集團舉辦第二屆「臺大東森生技產學高峰會」邀請產學界眾多重量級專業人士於台灣學術最高殿堂齊聚。時逢自然美52周年慶，由東森自然美主席雷倩代表致賀詞，上海奉賢生技研發中心及馬來西亞辦公室也共同參與盛會，展望東森自然美大未來；產學高峰會上更邀請到外泌體專家為眾人揭密抗老新科技「外泌體」成分的神秘面紗。

▲自然美主席雷倩祝賀自然美52周年生日快樂，期待東森自然美透過與台大合作的核心實驗室成立及產學高峰會，持續守護所有人的美麗及健康，成為最值得信賴的公司。

由雷倩主席代表祝賀自然美52周年生日快樂時，她引用東森集團總裁王令麟常言「沒有最好，只有更好」，認為產學研發及新實驗室的成立帶領自然美往更好的路邁進，有了新的實驗室可以由基礎研發出發引領未來趨勢，而過去肌膚檢測累積的大量實證數據，現在通過AI進行深度學習，有望在大數據應用上取得更大突破。

雷倩也提到自然美過去52年來累積許多歷史紀錄與口號，像是「人證、物證、科學做見證」是從創辦人蔡燕萍開始奠定公司以科學為基礎，而華人界朗朗上口的「自然就是美」更突顯品牌以健康為核心的理念，如今自然美順應時代轉變，將從天然邁向永續，從研究走向引領趨勢，甚至透過AI創造潮流。希望通過與台大合作的核心實驗室成立及產學高峰會，讓自然美能夠歲歲年年由內到外守護所有人的美麗及健康，成為最值得信賴的公司。

▲東森自然美教育長暨弘光科技大學副校長張聰民展望自然美的下一步將定位為永續美妝第一品牌，未來勢必要整合集團資源的優勢成為生技美容產業楷模。

有著良好的基礎，自然美更要積極前行，東森自然美教育長暨弘光科技大學副校長張聰民指出，永續發展是全球關注的當代議題，全世界領袖包含台灣在內都簽署了2050年達到零碳排目標，因此環境永續這個議題成為每個企業重要的社會責任。自然美身為台灣美妝龍頭，自然要擔綱先行者的角色成為生技美容產業的楷模，集結集團及通路資源，落實永續行動，成為永續美妝第一品牌。

張聰民認為，不僅自然美已有52年的歷史，東森本身也有24年的豐富經驗，整個集團在ESG方面的耕耘絕對比一般品牌豐富，只是過去沒有意識到這些都可以整合起來去做得更深、更好，達成所謂的CSR企業社會責任，東森自然美未來要持續前行，絕對可運用自身優勢作為努力。

▲本身是台大校友的外泌體權威專家－陞醫生技董事長謝儒生博士為與會者分享外泌體應用現況及趨勢。

如何常保年輕、對抗歲月痕跡是美容界爭相探討的關鍵命題，此次產學高峰會，特別邀請本身是台大校友的外泌體權威專家－陞醫生技董事長謝儒生博士為與會者分享外泌體應用現況及趨勢，該公司不僅具獨家專利生技技術，更台灣第一個取得國際外泌體外妝品原料認證的公司。

謝儒生指出，外泌體在美容市場崛起的主要原因有幾點。首先，它的功效非常明確且迅速。無論是在促進生髮、改善皮膚質地上，外泌體都有顯著作用。在皮膚護理方面，外泌體能實現美白、去斑、減少細紋以及緊緻肌膚等效果。而外泌體應用在生髮的成效更具卓越效果。

其次，外泌體在科技不斷進步的環境下展現出更卓越的效果。與傳統細胞治療相比，外泌體不僅效果更佳，還可以在常溫下使用，並製成各種美容保養品，相對於以往需要在醫美診所由專業醫師操作的幹細胞療程，外泌體的應用更為便捷，使一般消費者可以居家使用外泌體產品，同時也讓SPA美容店的美容師能夠將其納入課程中，便利性及實用性迅速獲得廣大消費者的喜愛，成為美容市場的新興成分。

▲此次產學高峰會東森自然美馬來西亞辦公室及上海奉賢生技研發中心亦透過視訊連線共同參與。

高峰會上，自然美顧問團張聰民教授、陳彥榮副教授、唐豪悅醫師也與謝儒生博士進行精采的會談互動，進一步了解外泌體的研究發展及應用現況。其中，張聰民教育長認同外泌體應用在未來5年絕對是生技美容產業的顯學，但他想提醒如同幹細胞應用過程，許多高效成分過猶不及，必須藉由更多科學證據去支持，而末端產品的有效性如何讓成份發揮最大的效用又不具副作用，最終仍需透過專業的東森研發團隊進行嚴格把關，並集結自然美美容師的專業給予消費者安全又安心的美容體驗。

▲第二屆臺大東森生技產學高峰會於台大霖澤館國際會議廳登場，現場邀集產學界眾多重量級專業人士、以及東森自然美加盟主、東森直播主共同參與。

▲東森x台大產學合作再升級！千萬級「科學核心實驗室」揭牌。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷、謝盛帆)